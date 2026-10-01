Sufre Montoya: Se confirma la sanción para Fredy Pérez en Comunicaciones

El portero estará hasta dos juegos castigado.

Roberto Montoya busca levantar a Comunicaciones | @CremasOficial

Por la jornada 11 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, Comunicaciones visitó a Xelajú en el Mario Camposeco y consiguió una victoria importantísima, especialmente porque venía de acumular cinco partidos sin ganar. Sin embargo, la alegría por haber vuelto al triunfo quedó rápidamente empañada por las consecuencias que dejó el encuentro. A las lesiones de Agustín Vuletich y Emerson Raymundo, quienes estarán fuera de los campos de juego, se le sumó ahora una nueva baja por suspensión que complica todavía más el panorama del conjunto ‘crema’.

Se trata de Fredy Pérez, quien fue sancionado por la Liga Nacional con dos partidos de suspensión, luego de que el órgano disciplinario lo encontrara responsable de provocar a parte de la afición de Xelajú, que posteriormente respondió lanzándole proyectiles. La situación generó un expediente disciplinario y finalmente derivó en un castigo exclusivamente deportivo para el guardameta, ya que no se aplicó ninguna sanción económica. De esta manera, Pérez deberá cumplir dos fechas fuera de las canchas.

La ausencia del arquero llega en un momento particularmente inoportuno para Comunicaciones. El equipo necesitaba comenzar a recuperar estabilidad después de un inicio de campeonato irregular y, aunque la victoria ante Xelajú representó un alivio importante, inmediatamente apareció otro problema que Roberto Montoya deberá resolver. El entrenador tendrá que modificar nuevamente su estructura y encontrar soluciones para un plantel que viene sufriendo demasiadas bajas en un período relativamente corto.

Con las ausencias de Vuletich y Raymundo ya resultaba complicado armar el equipo pensando en el próximo compromiso frente a Suchitepéquez. Ahora se suma Pérez y, por ende, Montoya tendrá mucho trabajo por delante, ya que no podrá contar con tres futbolistas que venían teniendo participación importante y que, de alguna manera, habían logrado consolidarse dentro del equipo. La situación obliga al cuerpo técnico a recurrir a alternativas y a realizar nuevos ajustes en un momento en el que Comunicaciones necesita darle continuidad a su recuperación.

El problema es que las dificultades se vienen acumulando desde diferentes frentes. Las lesiones, las suspensiones y las decisiones disciplinarias han impedido que el entrenador pueda disponer durante varias jornadas de su equipo ideal. Para un conjunto que todavía intenta encontrar una identidad futbolística después del cambio de entrenador, esta falta de continuidad representa una dificultad adicional. Cada modificación obliga a volver a ajustar piezas y dificulta la posibilidad de construir una base estable.

No está fácil la situación en Comunicaciones. Disputada la primera rueda del torneo, los ‘cremas’ marchan en la 10.ª posición con apenas 11 puntos, a cinco unidades de los puestos de clasificación. El panorama refleja una primera mitad de campeonato pobre y preocupante para una institución que comenzó la temporada con expectativas mucho mayores. La distancia con los puestos de privilegio todavía puede ser recortada, pero para conseguirlo el equipo necesita encadenar resultados positivos y, sobre todo, dejar atrás los problemas que vienen condicionando su rendimiento.

El presente tiene además un antecedente reciente que ayuda a explicar el complicado momento que atraviesa el club. Marco Antonio Figueroa dejó su cargo luego de la derrota en el clásico frente a Municipal, cuando apenas se habían disputado seis jornadas del campeonato. A partir de allí, Comunicaciones tuvo que afrontar un cambio de mando mientras continuaba lidiando con lesiones, expulsiones y resultados adversos. La llegada de Roberto Montoya abrió una nueva etapa, pero el entrenador todavía no ha conseguido disponer de la tranquilidad necesaria para trabajar con continuidad.

Y hay un dato que resume buena parte de esta situación: Comunicaciones ya sufrió siete expulsiones en 11 partidos. Es una cifra demasiado elevada y que habla de un equipo que está atravesando un momento de mucha tensión competitiva. La victoria ante Xelajú puede significar un punto de partida para intentar cambiar la dinámica, pero las nuevas bajas vuelven a poner obstáculos en el camino. Ahora Montoya deberá encontrar respuestas para enfrentar a Suchitepéquez con un plantel nuevamente diezmado y con la obligación de comenzar a sumar de manera sostenida si los ‘cremas’ pretenden meterse en la pelea por los puestos de clasificación..

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