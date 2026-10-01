Posibles alineaciones del Deportivo Cali vs Alianza por Liga BetPlay Dimayor 2026-II

En Claro Sports pueden informarse sobre todos los datos previos al juego entre Deportivo Cali y Alianza FC en la sucursal del cielo.

Deportivo Cali vs Alianza FC, previa | Claro Sports

Se abre el telón de la decimotercera jornada del segundo semestre del Fútbol Profesional Colombiano. Deportivo Cali recibe en su casa, el estadio ubicado en Palmaseca, a Alianza FC. Dos equipos que viven realidades completamente diferentes. Los caleños son terceros y los costeños decimoquintos.

Posible alineación de Deportivo Cali para la fecha 13 de Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Deportivo Cali: Alejandro Rodríguez; Fabián Viáfara, José Caldera, Fernando Álvarez, Edwin Velasco; Léyser Chaverra, Gustavo Cuéllar; Johan Martínez, Emanuel Reynoso, Eduard Bello y Steven Rodríguez. DT: Rafael Dudamel.

Posible alineación de Alianza para la fecha 13 de Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Alianza: Eduar Esteban; Israel Alba, Jesús Figueroa, Juan Viveros, Kevin Moreno, Jhildrey Lasso; Ever Meza, Jhair Castillo, Déinner Quiñones; Jesús Muñoz y Cristian Vergara. DT: Flabio Torres.

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¿Cómo y dónde ver a Deportivo Cali vs Alianza FC por la fecha 13 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

El partido entre el cuadro caleño y costeño, que es válido por la fecha de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II, está programado para las 7:45 p.m. este viernes 2 de octubre en el Estadio Deportivo Cali. La transmisión del cotejo está a cargo de Win Sports + y de su plataforma online de Win Play.

Últimos cinco partidos del Deportivo Cali

27.09.2026 | Deportivo Cali 2-0 Águilas Doradas | Fecha 3.

22.09.2026 | Santa Fe 0-1 Deportivo Cali | Fecha 12.

19.06.2026 | Deportivo Cali 3-0 Cúcuta | Fecha 11.

13.09.2026 | Once Caldas 1-2 Deportivo Cali | Fecha 10.

10.09.2026 | Millonarios 1-1 Deportivo Cali | Fecha 5.

Últimos cinco partidos de Alianza FC

27.09.2026 | Jaguares 1-2 Alianza | Fecha 12

19.09.2026 | Alianza 1-4 Independiente Santa Fe | Fecha 11.

15.09.2026 | Boyacá Chicó 1-2 Alianza | Fecha 3.

09.09.2026 | Once Caldas 1-0 Alianza | Fecha 10.

03.09.2026 | América de Cali 3-0 Alianza | Fecha 9.

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