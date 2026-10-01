Posibles alineaciones del Deportivo Cali vs Alianza por Liga BetPlay Dimayor 2026-II
En Claro Sports pueden informarse sobre todos los datos previos al juego entre Deportivo Cali y Alianza FC en la sucursal del cielo.
Se abre el telón de la decimotercera jornada del segundo semestre del Fútbol Profesional Colombiano. Deportivo Cali recibe en su casa, el estadio ubicado en Palmaseca, a Alianza FC. Dos equipos que viven realidades completamente diferentes. Los caleños son terceros y los costeños decimoquintos.
Posible alineación de Deportivo Cali para la fecha 13 de Liga BetPlay Dimayor 2026-II
Así formaría Deportivo Cali: Alejandro Rodríguez; Fabián Viáfara, José Caldera, Fernando Álvarez, Edwin Velasco; Léyser Chaverra, Gustavo Cuéllar; Johan Martínez, Emanuel Reynoso, Eduard Bello y Steven Rodríguez. DT: Rafael Dudamel.
Posible alineación de Alianza para la fecha 13 de Liga BetPlay Dimayor 2026-II
Así formaría Alianza: Eduar Esteban; Israel Alba, Jesús Figueroa, Juan Viveros, Kevin Moreno, Jhildrey Lasso; Ever Meza, Jhair Castillo, Déinner Quiñones; Jesús Muñoz y Cristian Vergara. DT: Flabio Torres.
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¿Cómo y dónde ver a Deportivo Cali vs Alianza FC por la fecha 13 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?
El partido entre el cuadro caleño y costeño, que es válido por la fecha de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II, está programado para las 7:45 p.m. este viernes 2 de octubre en el Estadio Deportivo Cali. La transmisión del cotejo está a cargo de Win Sports + y de su plataforma online de Win Play.
Últimos cinco partidos del Deportivo Cali
- 27.09.2026 | Deportivo Cali 2-0 Águilas Doradas | Fecha 3.
- 22.09.2026 | Santa Fe 0-1 Deportivo Cali | Fecha 12.
- 19.06.2026 | Deportivo Cali 3-0 Cúcuta | Fecha 11.
- 13.09.2026 | Once Caldas 1-2 Deportivo Cali | Fecha 10.
- 10.09.2026 | Millonarios 1-1 Deportivo Cali | Fecha 5.
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Últimos cinco partidos de Alianza FC
- 27.09.2026 | Jaguares 1-2 Alianza | Fecha 12
- 19.09.2026 | Alianza 1-4 Independiente Santa Fe | Fecha 11.
- 15.09.2026 | Boyacá Chicó 1-2 Alianza | Fecha 3.
- 09.09.2026 | Once Caldas 1-0 Alianza | Fecha 10.
- 03.09.2026 | América de Cali 3-0 Alianza | Fecha 9.