La competencia dentro de esta disciplina iniciará el 6 de noviembre y finalizará el 9 de dicho mes y los partidos se llevará a cabo en el Tour de l’Oeuf

A un mes de la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, se definió la Selección Mexicana de Básquetbol 3×3 femenil que representará al país en la justa juvenil que se llevará a cabo en Senegal. La justa se realizará del 31 de octubre al 13 de noviembre.

La Asociación Deportiva Mexicana de Baloncesto, que comanda Modesto Robledo, informó que las cuatro jugadoras que integrarán el equipo de esta especialidad en la capital africana son las saltillenses Vania González Betancourt y Maya Pimentel Alfonso, ambas de 17 años.

También se contará con la presencia de la californiana Victoria Rose Hernández Martínez, de 16 años, quien destaca en el baloncesto colegial de Estados Unidos con la preparatoria Campbell Hall, así como de la capitalina Yania Valverde Campos, de 17 años.

El torneo se disputará del 6 al 9 de noviembre y contará con 24 selecciones en total, 12 en la rama varonil y 12 en la femenil. En ambas ramas, el formato de competencia consistirá en cuatro grupos de tres equipos. Los dos mejores de cada sector avanzarán directamente a la fase de cuartos de final, donde comenzará la etapa de eliminación directa.

La Federación Internacional de Baloncesto y el Comité Olímpico Internacional confirmaron a las 12 naciones clasificadas para la rama femenil, entre las que se encuentra México:

México Italia Chile Senegal Kenia Países Bajos Egipto China Fiji Francia Chequia China Taipéi

En el formato olímpico del básquetbol 3×3, los partidos se definen al llegar a 21 puntos o al concluir el tiempo límite de 10 minutos de juego efectivo. Los torneos de esta disciplina se disputarán en el Tour de l’Oeuf, complejo que también albergará las pruebas de béisbol5, breakdance, skateboarding y natación.

Aun restan varios días para que se lleve a cabo la competencia dentro de esta disciplina de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, pero el equipo ya tiene forma y es cuestión de prepararse de la mejor manera para pelear por hacer historia y regresar a México con la posibilidad de sumar una medalla para la delegación.