Rasmus Hojlund marca, celebra como Cristiano y después protagoniza un cruce con Jorge Jesús

El delantero danés anotó el 2-2 parcial ante Portugal en la UEFA Nations League y terminó celebrándolo con el famoso ‘SIU’

Rasmus Hojlund tiene cruce con el entrenador de Portugal | Reuters/Captura

El partido entre Dinamarca y Portugal de la UEFA Nations League terminó con un episodio entre Rasmus Hojlund y Jorge Jesús que continuó después del silbatazo final. El delantero danés marcó el 2-2 parcial y celebró con el gesto que identifica a Cristiano Ronaldo el ‘siu’, antes de protagonizar un intercambio con el entrenador portugués durante el saludo entre ambos equipos.

Hojlund ya había utilizado la celebración de Ronaldo en anteriores ocasiones como una forma de reconocer a quien considera su ídolo. Esta vez lo hizo en el primer partido de Portugal sin el delantero, quien había dejado la concentración de su selección.

Hojlund y Jorge Jesús protagonizan un intercambio tras el partido

En el saludo posterior al encuentro, Hojlund estrechó inicialmente la mano del entrenador portugués. Después colocó una mano sobre su pecho y realizó un pequeño empujón.

La acción ocurrió cuando Jorge Jesús intentaba acercarse para abrazarlo. El técnico reaccionó con una sonrisa y posteriormente intercambió saludos con otros futbolistas daneses. Después del gesto, Hojlund mantuvo la mirada hacia el entrenador antes de continuar con el protocolo de saludo entre ambos equipos.

🚨| DISRESPECT; Rasmus Højlund spanked Jorge Jesus on the chest after the game. He’s clearly not happy that Jorge Jesus dropped his idol, Cristiano Ronaldo. 😳🇵🇹pic.twitter.com/BavtILYBYU — Winna F.C. (@WinnaFC) October 1, 2026

Jorge Jesús resta importancia al incidente con Hojlund

Después del encuentro, Jorge Jesús fue cuestionado sobre lo ocurrido con el delantero danés. El entrenador señaló que desconoce qué motivó la reacción del futbolista y evitó darle mayor trascendencia. “No sé qué lo llevó a hacerlo. Quizá no le agrado por alguna razón”, explicó.

Jorge Jesús también señaló que entiende que los partidos pueden generar diferentes reacciones entre los jugadores y recordó que Hojlund todavía es joven. “Es todavía un chico y no tengo intención de enojarme. Yo simplemente hago mi trabajo”, comentó el técnico.

El entrenador portugués aseguró que no pretende prolongar la situación y que espera que exista respeto entre ambas partes. “El fútbol puede generar emociones. A veces los jugadores reaccionan por lo que ocurre en el momento y hay que entenderlo. No voy a convertir esto en una historia mayor. Para mí, ya terminó. Lo respeto y espero el mismo respeto de su parte”, afirmó.

Jorge Jesús cerró el tema señalando que su atención está puesta en los siguientes compromisos de Portugal. “Seguimos adelante. Hay cosas más importantes que un incidente”, concluyó.