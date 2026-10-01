Tena define a los reemplazantes de Santis y Lom para la final contra Surinam

El técnico evalúa modificar al esquema.

Guatemala tendrá dos bajas de peso (FFG)

Este viernes 2 de octubre el seleccionado de Guatemala visita a Surinam en partido válido por la jornada 3 de la fase de grupos de la Concacaf Nations League. Los de Tena llegan tras haber consumado una gran goleada por 6-0 ante El Salvador que los posiciona en segundo lugar, mientras que los surinameses vienen de vencer a Martinica, resultado que lo deja primero y en soledad.

Para Guatemala, el partido contra Surinam es algo más que una final. Una victoria lo colocaría prácticamente en la siguiente fase, pero lamentablemente para ellos la contienda será más difícil de lo esperado teniendo en cuenta de que no podrá contar con dos de sus principales figuras: Óscar Santis, que se lesionó y se queda afuera del torneo, y Darwin Lom, suspendido por acumulación de amarillas.

Ante ese escenario, el cuerpo técnico tiene la difícil tarea de reemplazar a dos que, por su presente, realmente no tienen sustitutos. Lom venía con un gol ante El Salvador y una asistencia frente a Jamaica, mientras que Santis de un doblete frente a los jamaiquinos y una gran actuación contra los salvadoreños participando en el origen de varias jugadas de gol.

¿Quiénes ingresarán por ambos? Tena no lo tiene del todo definido y es posible que cambie el esquema táctico. Para los dos primeros partidos, jugó con un clásico 4-4-2 con dos delanteros definidos, y con Santis suelto por detrás. Ahora, sin la presencia de Lom, es posible que Rubio Rubín vuelva a ser la única referencia de ataque con dos mediapunta como Olger Escobar y Rudy Muñoz.

Escobar se metería en el once titular. Pero también Tena es conocedor de que jugar como visitante y ante un rival de tan buen presente como Surinam exige que haya un compromiso con la marca algo más intenso. Y en ese escenario es que el técnico podría iniciar con el clásico 4-4-2 pero con jugadores más dedicados a la marca para crear un bloque medio duro.

En cualquier caso, otro que podría sí aparecer de golpe en el once titular es Antonio de Jesús López, quien no había sido convocado inicialmente por el técnico pero que fue llamado de última hora, ante la lesión definitiva de Santis. Si bien juegan en posiciones similares, ambos tienen características bien diferentes por lo que habrá que ver lo que propone Tena.

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Calendario de Guatemala en la Nations League 2026

25 de septiembre, Jamaica 3-2 Guatemala, Kingston.

28 de septiembre, Guatemala 6-0 El Salvador, Estadio Manuel Felipe Carrera

2 de octubre, 16.00 hs: Surinam vs Guatemala, Franklin Stadion

5 de octubre, 18.00 hs: Guatemala vs Surinam, Estadio Manuel Felipe Carrera

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