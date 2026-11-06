¡La Liga MX arrasa en Concacaf! Cinco clubes mexicanos dominan el ranking y dejan atrás a la MLS

La actualización coloca a seis equipos de Liga MX entre los diez mejores y deja a Nashville SC como líder estadounidense

La Liga MX domina en Concacaf | Claro Sports

La Liga MX tomó el control de la clasificación de clubes de Concacaf en la actualización publicada el 5 de noviembre, con cifras correspondientes al 2 de noviembre. El futbol mexicano no solo conserva al equipo mejor calificado de la región: también ocupa los cinco primeros puestos de una tabla que contempla resultados oficiales nacionales e internacionales. El reporte confirma una ventaja numérica frente a los equipos que compiten en la Major League Soccer (MLS).

Toluca lidera con 1,283 puntos y mantiene una diferencia de 19 unidades respecto a Cruz Azul, segundo con 1,264. Detrás aparecen Tigres, tercero con 1,250, así como América y Chivas, cuarto y quinto con 1,236 cada uno. La presencia exclusiva de clubes mexicanos en los primeros cinco lugares deja fuera del grupo principal a los representantes de Estados Unidos y Canadá.

Seis equipos de la Liga MX aparecen entre los diez mejores y 11 figuran dentro de los primeros 25 lugares. La diferencia con la MLS se aprecia desde el sexto puesto, donde Nashville SC se ubica con 1,234 puntos, apenas dos menos que América y Guadalajara. La tabla corresponde a una clasificación por clubes; no debe confundirse con el índice que califica a las ligas de Concacaf.

¿Cuáles son los diez mejores clubes de Concacaf en 2026?

El dominio mexicano se extiende hasta el noveno sitio, que ocupa Monterrey con 1,211 puntos, el sexto representante nacional en el top 10. Nashville SC es sexto (1,234), Los Angeles FC séptimo (1,225), Inter Miami octavo (1,222) y Columbus Crew décimo (1,209). Estos cuatro equipos de la MLS completan los diez primeros lugares, mientras los cinco puestos de mayor puntuación pertenecen a la Liga MX.

Cruz Azul desplazó a Tigres del segundo lugar respecto a la revisión anterior, mientras Guadalajara ascendió al quinto puesto y América permaneció cuarto. El primer lugar de Toluca tiene respaldo en dos finales de 2026: derrotó a Tigres en penales en la Copa de Campeones y venció 2-0 a Monterrey en la Leagues Cup. Los Diablos Rojos mantienen 47 puntos de ventaja sobre América y Chivas.

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¿Qué otros equipos de Liga MX aparecen entre los 25 mejores?

La representación mexicana continúa más allá de Rayados: León y Pachuca, empatados con 1,207 puntos, ocupan los puestos 11 y 12, seguidos por Pumas, 15.º con 1,197. También figuran Atlas (22.º, 1,181) y Tijuana (24.º, 1,178). Con este reparto, México coloca nueve clubes dentro del top 15 y 11 en el top 25, una presencia que refleja la amplitud del grupo mexicano en la clasificación regional.

Los otros catorce lugares del top 25 pertenecen a equipos de la MLS, incluidos trece de Estados Unidos y Vancouver Whitecaps, de Canadá. Ningún club de Centroamérica o del Caribe aparece en ese segmento. Alajuelense, de Costa Rica, es el mejor ubicado de Centroamérica y ocupa el puesto 28 con 1,174 puntos, mientras Olimpia de Honduras aparece en el 32. La distribución muestra el peso de los clubes norteamericanos, pero también la distancia que separa a sus principales exponentes.

¿Cómo se calcula el ranking de clubes de Concacaf?

El índice utiliza un sistema de puntuación basado en el modelo Elo y considera resultados de ligas nacionales, copas regionales, Copa de Campeones Concacaf y otras competencias oficiales. No todos los encuentros pesan lo mismo: los partidos internacionales tienen mayor valor que los compromisos de liga, mientras la fuerza del rival, el resultado obtenido y la localía influyen en las variaciones. Por eso, ganar un solo partido no asegura un salto fijo en la clasificación.

El ranking se actualiza de manera periódica y sirve como referencia para definir cabezas de serie en competencias de Concacaf. La confederación distingue además entre la clasificación individual de clubes y el ranking de ligas, que considera únicamente enfrentamientos internacionales. Por ahora, el dato es concreto: Toluca ocupa la cima, cinco mexicanos encabezan la tabla y la MLS comienza a aparecer desde el sexto lugar. El orden puede cambiar a partir de los próximos resultados oficiales.