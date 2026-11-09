¡México roza el podio! El atletismo reparte medallas en una jornada llena de emociones en Dakar 2026

Enrique Ramírez finaliza cuarto en los 1,500 metros, mientras Colombia y Venezuela sumaron medallas en una jornada con finales de pista y campo.

Velocidad, medio fondo, fondo y saltos dejan campeones. | Reuters y Claro Sports

El atletismo vivió su segundo día de actividad en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 en el Estadio Iba Mar Diop, con una jornada que entregó medallas en pruebas de velocidad, medio fondo, fondo, saltos y lanzamientos. Los representantes de distintos países protagonizaron finales con diferencias mínimas, marcas personales y disputas por el podio hasta los últimos intentos. Los 400 y 800 metros, los 1,500 y 3,000 metros, los 110 metros con vallas, los 2,000 metros con obstáculos, así como el salto de altura, salto de longitud y los lanzamientos de bala, disco y jabalina, formaron parte del programa de competencias que definieron a los nuevos medallistas olímpicos juveniles.

México tuvo presencia en las pruebas de pista, con Enrique de Jesús Ramírez como uno de los protagonistas de la jornada, después de terminar en el cuarto lugar de los 1,500 metros con un tiempo de 4:00.29 minutos, a solo 59 centésimas de la medalla de bronce. Por su parte, Mauricio de Jesús Camacho Briseño finalizó séptimo en los 2,000 metros con obstáculos con una marca personal de 5:50.80 minutos, mientras que Kenya Cuahutle Pérez también ocupó la séptima posición en los 3,000 metros femeniles. La jornada dejó además medallas para representantes latinoamericanos, con el oro de la colombiana Ilsa Mayerlin Córdoba en lanzamiento de jabalina y la plata de la venezolana Osmary Pacheco en los 400 metros, en el segundo día de competencias del atletismo en Dakar 2026.

Mauricio Camacho, séptimo en los 2,000 metros con obstáculos

El mexicano Mauricio de Jesús Camacho Briseño finalizó en el séptimo lugar de la prueba de los 2,000 metros con obstáculos varonil de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. El representante nacional registró un tiempo de 5:50.80 minutos, resultado con el que estableció su mejor marca personal en una final que reunió a 13 atletas de diferentes países.

La medalla de oro fue para Junedin Abdo, de Etiopía, quien cruzó la meta con un tiempo de 5:29.30 minutos, registro que también representó su mejor marca personal. El etíope se impuso con una diferencia de 6.98 segundos sobre su perseguidor más cercano y aseguró el primer lugar del podio en la competencia de atletismo.

Wesley Kiplagat Kipkech, de Kenia, conquistó la medalla de plata con un registro de 5:36.28 minutos, mientras que el ugandés Michael Kibet completó el podio con el bronce, después de detener el cronómetro en 5:39.50 minutos. Los tres medallistas consiguieron sus mejores marcas personales durante la final de los 2,000 metros con obstáculos. Mauricio Camacho quedó a 21.50 segundos del campeón y a 11.30 segundos de la medalla de bronce. El mexicano terminó por detrás del tunecino Ayham Sayahi, sexto con 5:47.28, y superó al marroquí Youssef Abdoussi, quien ocupó el octavo puesto con 5:54.24. Con su séptima posición y su mejor registro personal, Camacho cerró su participación en esta prueba de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.

Kenya Cuahutle termina séptima en los 3,000 metros; Faith Rono conquista el oro en un cierre de alarido

La final femenil de los 3,000 metros de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 tuvo un cierre definido por apenas 24 centésimas de segundo. La keniana Faith Rono conquistó la medalla de oro con un tiempo de 9:15.47 minutos, después de superar en los metros finales a la etíope Yordanos Tsigab, quien se quedó con la plata tras registrar 9:15.71. Ambas protagonizaron una de las definiciones más cerradas de la jornada de atletismo. El tercer lugar fue para Keren Chelimo, de Uganda, quien completó el podio con un tiempo de 9:32.41 minutos, registro que representó su mejor marca de la temporada. La atleta ugandesa terminó a 16.94 segundos de la campeona, mientras que la argentina Zoe Gorski ocupó la cuarta posición con 9:47.83, seguida de la portuguesa Maria Clara Pires, quinta con 10:06.41.

La mexicana Kenya Cuahutle Pérez finalizó en la séptima posición con un registro de 10:22.21 minutos, en una competencia que reunió a nueve corredoras. La representante nacional cruzó la meta por detrás de la búlgara Zara Ilieva, sexta con 10:07.71, y por delante de Matebatso Lelaka, de Lesoto, quien terminó octava con 10:28.46. Cuahutle cerró su participación a 1:06.74 minutos de la medallista de oro, en la prueba de fondo del programa de atletismo de Dakar 2026.

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Pyetro Henrico Souza gana el oro en impulso de bala

El brasileño Pyetro Henrico Souza conquistó la medalla de oro en la final varonil de impulso de bala, después de alcanzar una distancia de 19.79 metros en su cuarto intento. El representante de Brasil superó la barrera de los 19 metros en tres de sus seis lanzamientos y aseguró el primer lugar del podio con una ventaja de 45 centímetros sobre su perseguidor más cercano.

La medalla de plata fue para el jamaicano Xhaevion Kelly, quien registró 19.34 metros en su segundo lanzamiento y estableció su mejor marca personal, mientras que el sudafricano Darius Botha completó el podio con el bronce, gracias a una distancia de 19.23 metros en su tercer intento. El surcoreano Soohwan Lee terminó en la cuarta posición con 19.15 metros, también con marca personal, a solo ocho centímetros del tercer lugar. La final reunió a siete atletas y concluyó con representantes de Brasil, Jamaica y Sudáfrica en las posiciones de medalla.

Poko Silvia Canape se lleva el salto de longitud femenil

La italiana Poko Silvia Canape conquistó la medalla de oro en la final femenil de salto de longitud, después de alcanzar una distancia de 5.92 metros en su sexto y último intento. La representante de Italia consiguió su mejor registro en el cierre de la competencia, con el que superó por apenas tres centímetros a la marroquí Maria Saadi, quien había tomado la delantera con un salto de 5.89 metros durante la segunda ronda.

La medalla de plata fue para Maria Saadi, de Marruecos, con una marca de 5.89 metros, mientras que la austriaca Deborah Achleitner completó el podio con el bronce, gracias a un salto de 5.72 metros en su sexto intento. La competencia tuvo una definición en la última ronda, cuando Canape pasó de la segunda a la primera posición con su salto de 5.92 metros, resultado que le permitió quedarse con el título olímpico juvenil en Dakar 2026.

Yahya Sawaby se baña en oro en lanzamiento de disco; Chile es de bronce

El egipcio Yahya Sawaby conquistó la medalla de oro en la final varonil de lanzamiento de disco de Dakar 2026, después de alcanzar una distancia de 68.23 metros en su tercer intento, registro con el que estableció su mejor marca personal. El representante de Egipto tomó la delantera desde la primera ronda con un lanzamiento de 67.10 metros y amplió su ventaja en su tercera oportunidad. Su marca definitiva le permitió superar por 1.92 metros al segundo lugar y asegurar el título olímpico juvenil.

La medalla de plata fue para el jamaicano Kamari Kennedy, quien alcanzó los 66.31 metros en su sexto y último lanzamiento, distancia que también representó su mejor marca personal. Por su parte, el chileno Vittorio Gorziglia completó el podio con el bronce, gracias a un registro de 56.00 metros conseguido en su quinto intento. La final reunió a tres competidores y terminó con representantes de Egipto, Jamaica y Chile en el podio de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.

Enrique Ramírez roza el podio en los 1,500 metros; termina cuarto a 59 centésimas del bronce

El mexicano Enrique de Jesús Ramírez Ramírez se quedó a solo 59 centésimas de segundo de conquistar una medalla en la final varonil de los 1,500 metros de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. El representante nacional terminó en la cuarta posición con un tiempo de 4:00.29 minutos, en una competencia que reunió a 11 corredores y en la que los primeros cuatro lugares cruzaron la meta con una diferencia de apenas 1.56 segundos.

La medalla de oro fue para el etíope Wabi Seblega, quien se proclamó campeón con un registro de 3:58.73 minutos y estableció su mejor marca personal. El representante de Etiopía superó por 35 centésimas al atleta de Sri Lanka, Lahiru Achintha Gallage Don, quien conquistó la plata con 3:59.08. El español Alex Sangil completó el podio con el bronce, después de detener el cronómetro en 3:59.70 minutos, apenas por delante del mexicano.

Enrique Ramírez fue el último de los cuatro corredores que terminaron cerca de la barrera de los cuatro minutos, con una diferencia de 1.56 segundos respecto al campeón. El mexicano superó al representante de Sudán del Sur, David Okumang, quien ocupó la quinta posición con 4:02.45, mientras que el burundés Justin Nihimbazwe terminó sexto con 4:02.77. Ramírez cerró su participación con el cuarto lugar y se quedó a menos de un segundo de subir al podio olímpico juvenil, en una de las finales más cerradas del atletismo de Dakar 2026.

Poko Silvia Canape triunfa en salto de longitud femenil

La italiana Poko Silvia Canape conquistó la medalla de oro en la final femenil de salto de longitud, después de conseguir una marca de 5.92 metros en su sexto y último intento. La representante de Italia protagonizó una remontada en el cierre de la competencia, ya que la marroquí Maria Saadi encabezaba la clasificación con un registro de 5.89 metros, conseguido en la segunda ronda. Canape superó a su rival por apenas tres centímetros, resultado que le permitió quedarse con el primer lugar del podio.

La medalla de plata fue para Maria Saadi, de Marruecos, con una distancia de 5.89 metros, mientras que la austriaca Deborah Achleitner completó el podio con el bronce, gracias a un salto de 5.72 metros en su sexta oportunidad. La representante de Austria mejoró su registro de 5.62 metros, conseguido en la quinta ronda, pero terminó a 20 centímetros de la campeona. La definición llegó en la última serie de saltos, cuando Canape consiguió la marca que le dio el título olímpico juvenil y dejó a Saadi en la segunda posición.

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Osmary Pacheco le da plata a Venezuela en los 400 metros femeniles

La venezolana Osmary Pacheco conquistó la medalla de plata en la final femenil de los 400 metros de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, después de registrar un tiempo de 52.85 segundos, con el que estableció su mejor marca personal. La representante de Venezuela protagonizó una de las finales más cerradas de la jornada de atletismo, al quedarse a solo nueve centésimas de segundo de la medalla de oro, en una competencia que se definió por diferencias mínimas entre las tres primeras posiciones.

La medalla de oro fue para la nigeriana Praise Ugoh, quien cruzó la meta con un tiempo de 52.76 segundos, registro que también representó su mejor marca personal. Por su parte, Aisha Muhammed, de Emiratos Árabes Unidos, completó el podio con el bronce, después de detener el cronómetro en 53.06 segundos. Las tres medallistas consiguieron sus mejores registros personales en la final, mientras que Pacheco terminó a 21 centésimas de la tercera posición, para asegurar una medalla de plata para Venezuela en Dakar 2026.

Saeed Omar sube a lo más alto del podio en los 400 metros; Venezuela finaliza quinto

Saeed Omar, de Emiratos Árabes Unidos, conquistó la medalla de oro en la final varonil de los 400 metros de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, después de cruzar la meta con un tiempo de 46.40 segundos, registro con el que estableció su mejor marca personal. El atleta emiratí superó por 53 centésimas de segundo al gambiano Mustapha Jadama, quien consiguió la medalla de plata con 46.93 segundos. El chino Han Liu completó el podio con el bronce, tras detener el cronómetro en 47.16 segundos, a 76 centésimas del campeón.

El venezolano Richard Peña terminó en la quinta posición con un tiempo de 48.78 segundos, a 2.38 segundos del ganador y a 1.62 segundos de la medalla de bronce. El representante de Venezuela cruzó la meta por detrás del búlgaro Vasil Antonov, quien ocupó el cuarto lugar con un registro de 47.90 segundos. La final reunió a cinco corredores y concluyó con representantes de Emiratos Árabes Unidos, Gambia y China en el podio, mientras que Peña cerró su participación entre los cinco mejores de la prueba en Dakar 2026.

Netsanet Selemon, oro en los 800 metros femeniles

La etíope Netsanet Selemon conquistó la medalla de oro en la final femenil de los 800 metros de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2026, después de cruzar la meta con un tiempo de 2:04.43 minutos, registro con el que estableció su mejor marca personal. La representante de Etiopía se impuso con una ventaja de 4.91 segundos sobre su perseguidora más cercana y aseguró el primer lugar del podio en una prueba en la que las atletas africanas ocuparon dos de las tres posiciones de medalla. La filipina Naomi Marjorie Cesar consiguió la medalla de plata con un tiempo de 2:09.34 minutos, mientras que la marroquí Khadija Elmostaqim completó el podio con el bronce, después de detener el cronómetro en 2:10.05 minutos. La representante de Filipinas superó por apenas 71 centésimas de segundo a la atleta de Marruecos, en una disputa por el segundo lugar que terminó con presencia de tres continentes en el podio de los 800 metros femeniles de Dakar 2026.

¡Oro para Colombia! Ilsa Mayerlin gana en lanzamiento de jabalina

La colombiana Ilsa Mayerlin Córdoba conquistó la medalla de oro en la final femenil de lanzamiento de jabalina de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, después de alcanzar una distancia de 57.62 metros en su cuarto intento, registro con el que estableció su mejor marca personal. La representante sudamericana comenzó la competencia con un lanzamiento de 52.11 metros, pero fue en la cuarta ronda cuando consiguió la marca que le permitió asegurar el primer lugar del podio, con una ventaja de 2.94 metros sobre su perseguidora más cercana.

La medalla de plata fue para la uzbeka Parizoda Talabova, quien registró una distancia de 54.68 metros en su sexto y último lanzamiento, resultado que también representó su mejor marca personal. La atleta de Uzbekistán mejoró los 53.22 metros que había conseguido en la tercera ronda, pero no logró superar a la colombiana. Eliza Ligere, de Letonia, completó el podio con el bronce, gracias a una marca de 52.00 metros alcanzada en su tercer intento.

La definición de las medallas mantuvo la disputa hasta la última ronda, cuando Talabova consiguió su mejor lanzamiento para asegurar la segunda posición, mientras que Córdoba cerró su participación con una marca de 54.13 metros en su sexta oportunidad. La colombiana fue la única competidora que superó los 55 metros durante la final, lo que le permitió quedarse con el título olímpico juvenil. Colombia, Uzbekistán y Letonia ocuparon los tres lugares del podio en una prueba que reunió a representantes de Sudamérica, Asia y Europa.

Marquies Page vuela al oro en los 110 metros con vallas

El jamaicano Marquies Page conquistó la medalla de oro en la final varonil de los 110 metros con vallas, después de cruzar la meta con un tiempo de 12.95 segundos, registro con el que estableció su mejor marca personal. El representante de Jamaica fue el único competidor que logró bajar de los 13 segundos y se impuso con una ventaja de 45 centésimas sobre su perseguidor más cercano, para asegurar el título olímpico juvenil.

La medalla de plata fue para el chino Shijie Chen, quien registró 13.40 segundos y también consiguió su mejor marca personal, mientras que el sudafricano Enrique Bosch completó el podio con el bronce, después de detener el cronómetro en 13.45 segundos. La disputa por el segundo lugar se resolvió por apenas cinco centésimas de segundo, mientras que Page terminó con una ventaja de medio segundo sobre el tercer puesto. Jamaica, China y Sudáfrica ocuparon las tres posiciones de medalla en la final de los 110 metros con vallas de Dakar 2026.

Matao le Roux llega al oro en salto de altura

El sudafricano Matao le Roux conquistó la medalla de oro en la final varonil de salto de altura de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, después de superar una altura de 2.16 metros, registro con el que igualó su mejor marca personal. El representante de Sudáfrica consiguió superar esa altura en su primer intento, después de necesitar dos oportunidades para librar los 2.14 metros. Le Roux intentó alcanzar los 2.20 metros, pero acumuló tres saltos fallidos, por lo que cerró su participación con 2.16 metros, marca suficiente para asegurar el título olímpico juvenil. La medalla de plata fue para el chino Sen Liu, quien alcanzó los 2.14 metros y estableció su mejor marca personal, después de superar esa altura en su primer intento. El representante de China buscó los 2.16 y 2.18 metros, pero no consiguió superar ninguna de las dos alturas. El egipcio Ahmed Mohamed Zaki Mohamed completó el podio con el bronce, gracias a un salto de 2.09 metros, también con marca personal. El atleta africano intentó superar los 2.12 metros en tres ocasiones sin éxito, por lo que terminó en la tercera posición, a siete centímetros del campeón.