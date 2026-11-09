¡Lanzamiento dorado! Ilsa Mayerlin Córdoba le da el primer oro a Colombia en Dakar 2026

Ilsa Mayerlin Córdoba Lemus gana el oro en la prueba de lanzamiento de jabalina de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.

Ilsa Córdoba gana el oro para Colombia | COC

El 9 de noviembre se convierte en un día histórico para Colombia. Todo el territorio ‘cafetero’ se ha volcado a la celebración de lo hecho por Ilsa Mayerlin Córdoba Lemus en los Juegos Olímpicos de la Juventud que se celebran en Dakar 2026. La colombiana se colgó la medalla de oro en la prueba del lanzamiento de jabalina.

Con un registro de 57.62 metros, la atleta nacida en Turbo, Antioquia, se adjudicó el título olímpico de la juventud en el lanzamiento de jabalina. Todos los reflectores del Estadio Iba Mar Diop apuntaron a la deportista sudamericana después de haber hecho historia y poner a Colombia en lo más alto de un podio olímpico.

Esta marca se convierte en el récord nacional en la categoría sub 18 y en su mejor lanzamiento a nivel personal. Sumado a esto, Ilsa Córdoba le otorgó a Colombia la medalla número 24 en la historia de los Juegos Olímpicos de la Juventud, la novena de oro y en el primer metal dorado para los ‘tricolores’ en Dakar 2026.

El camino al oro olímpico de Ilsa Córdoba

Ilsa Mayerlin Córdoba Lemus comenzó su participación con un registro de 52.11 metros. Marca que desde un principio la colocaba como líder de la prueba a falta de cinco lanzamientos más. La representante de Colombia no tuvo lanzamientos válidos en su segundo y tercer intento, pero continuaba con tres chances más para mejorar su marca.



Fue entonces en el cuarto lanzamiento cuando la antioqueña hizo historia. Pues, en este intento alcanzó los 57.62 metros, que no solo representaba seguir siendo líder parcial de la prueba, sino también su mejor registró de la temporada y el récord nacional sub 18. El quinto lanzamiento no fue válido, pero en el sexto tuvo un saldo de 54.13 metros.



Dicho esto, la marca de 57.62 metros colocó a Ilsa Córdoba como la campeona olímpica del lanzamiento de jabalina. La uzbeka Parizoda Talabova se quedó con el segundo lugar luego de registrar un lanzamiento de 54.68 metros. Y Eliza Ligere, de Letonia, se bañó en bronce gracias a sus 52.00 metros.

Con este resultado, Colombia acumula una medalla de oro, una de plata y dos preseas de bronce en esta cuarta edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. La delegación amarilla, azul y roja es conformada por un total de 22 atletas donde no solo se destaca Ilsa Córdoba. También Emanuel Otálvaro, Valery Rubio y Alejandro Gutiérrez.

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