¡Segunda medalla para México en Dakar 2026! La selección de béisbol 5 conquista el bronce tras vencer a Kenia

La selección mexicana se impuso en tres sets al conjunto africano y consiguió un histórico podio en el debut olímpico de la disciplina

La delegación tricolor sumó su segundo bronce de la justa | Claro Sports

México conquistó su segunda medalla en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.La selección nacional de béisbol 5 se quedó con el bronce después de derrotar a Kenia por 2-1 en el partido por el tercer lugar. El equipo tricolor se impuso con parciales de 13-4, 2-3 y 7-2 para asegurar su lugar en el podio de la competencia.

El conjunto mexicano tuvo un inicio contundente en el encuentro por la medalla. Con seis carreras en la primera entrada y otras seis en la quinta, dominó el primer set por 13-4, aprovechando una ofensiva que acumuló 22 imparables. Isaac Rodríguez destacó con seis hits y cinco carreras anotadas, mientras que Carlos Mercado aportó cinco imparables y cuatro anotaciones para encaminar la victoria nacional.

Kenia respondió en el segundo episodio y consiguió igualar el enfrentamiento. Después de que ambos equipos anotaran una carrera en las primeras dos entradas, el conjunto africano rompió la igualdad en la quinta para imponerse por 3-2 y obligar a disputar un tercer set. La definición quedó abierta entre dos selecciones que ya se habían enfrentado durante la fase de grupos.

México recuperó el control en el parcial definitivo con cinco carreras desde la primera entrada, una ventaja que resultó determinante. Aunque los kenianos consiguieron descontar en la cuarta y quinta, el representativo nacional añadió dos anotaciones más para sellar el 7-2. Mercado volvió a ser protagonista con cuatro imparables y tres carreras anotadas, mientras que Rodríguez contribuyó con tres hits y dos anotaciones.

El camino tricolor hasta el podio

El camino hacia el podio comenzó con una victoria sobre Siria en la fase de grupos. Posteriormente, el equipo mexicano sufrió su primera derrota precisamente ante Kenia, que se impuso en dos sets por idéntico marcador de 6-5. Sin embargo, el Tricolor reaccionó en su último compromiso de la primera ronda y derrotó a Francia por 2-0, con parciales de 7-5 y 16-6, para asegurar su clasificación a los cuartos de final.

En la fase de eliminación directa, México superó a Turquía y consiguió instalarse entre los cuatro mejores equipos del torneo. El siguiente desafío fue China Taipéi, que había avanzado directamente a las semifinales tras finalizar como líder de su grupo. El conjunto asiático se impuso en dos sets y terminó con las aspiraciones mexicanas de disputar el oro, aunque dejó abierta la posibilidad de conquistar el bronce en una revancha frente a Kenia.

La medalla tiene un significado especial para el béisbol mexicano, ya que Dakar 2026 marca la primera aparición del beisbol 5 en el programa olímpico. Esta modalidad mixta se disputa con cinco integrantes por equipo sobre el terreno de juego y se caracteriza por golpear la pelota directamente con las manos. El representativo nacional está dirigido por Tania González y José Luis Salinas, con un plantel de ocho deportistas que consiguió subir al podio en el estreno de la especialidad.

Con este resultado, México suma dos preseas de bronce en Dakar 2026, ambas conquistadas durante la jornada del 3 de noviembre.La primera llegó gracias a Daniel Saborío Grillo, quien terminó tercero en los 400 metros libres de la natación con un tiempo de 3:52.72 minutos, convirtiéndose en el primer nadador mexicano en subir al podio de unos Juegos Olímpicos de la Juventud. Ahora, el béisbol 5 se une al medallero nacional en una edición que continuará hasta el 13 de noviembre en Senegal por la pantalla de Claro Sports.