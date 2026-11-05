Cecilia Dieleke conquista su segundo bronce en Dakar 2026; empate histórico por el oro en 50m dorso

La argentina llegó a tres medallas en los Juegos Olímpicos de la Juventud. Grecia y Portugal compartieron el oro en los 50 metros dorso varonil tras empatar en tiempo

La bonaerense de 17 años suma su tercera medalla | Claro Sports

La argentina Cecilia Dieleke volvió a subir al podio de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 y conquistó su segundo bronce de la competencia, mientras que la final varonil de los 50 metros dorso terminó con un empate por la medalla de oro. El griego Nikolaos Papatheodorou y el portugués Miguel Reis Oliveira registraron el mismo tiempo y compartieron el primer lugar en una jornada que reunió cuatro finales de natación.

Dieleke terminó tercera en los 50 metros dorso femenil, con un tiempo de 28.83 segundos, resultado que le permitió conseguir su tercera medalla en Senegal. La representante argentina ya había ganado el oro en los 200 metros dorso y el bronce en los 100 metros de la misma especialidad, por lo que amplió su cosecha personal en la quinta jornada de actividades de la natación.

La sesión de este jueves 5 de noviembre, celebrada en el Complejo Tour de l’Oeuf, también entregó títulos a Rumania, Japón y China. Las pruebas de 50 metros pecho, tanto femenil como varonil, completaron el programa de finales, con nuevas medallas para nadadores que ya habían destacado en las distancias de 100 y 200 metros.

Cecilia Dieleke consigue su segundo bronce y llega a tres medallas en Dakar 2026

La final de los 50 metros dorso femenil quedó en manos de la rumana Daria-Mariuca Silisteanu, quien conquistó la medalla de oro con 27.93 segundos. La surcoreana Seungwon Kim finalizó segunda con 28.21, mientras que Cecilia Dieleke completó el podio con 28.83, a 90 centésimas de la campeona. La lituana Emilija Pociūtė terminó cuarta con 28.90 segundos.

El resultado repitió el orden del podio de los 100 metros dorso, prueba en la que Silisteanu, Kim y Dieleke también ocuparon las primeras tres posiciones. La argentina alcanzó así una cosecha de un oro y dos bronces, mientras que la mexicana Victoria Fernanda García Caldera participó en la final de los 50 metros y concluyó en el séptimo lugar con un registro de 29.83 segundos.

Empate por el oro en los 50 metros dorso varonil: Grecia y Portugal comparten el título

La final varonil de los 50 metros dorso terminó con un doble ganador, después de que Nikolaos Papatheodorou, de Grecia, y Miguel Reis Oliveira, de Portugal, tocaran la pared en 25.69 segundos. Los jueces registraron el mismo tiempo para ambos competidores, por lo que se entregaron dos medallas de oro y no hubo plata. El belga Alexander van Hoey Billiet obtuvo el bronce con 25.91 segundos, apenas 22 centésimas por detrás de los campeones.

Papatheodorou y Reis Oliveira volvieron a coincidir en un podio después de los 100 metros dorso, donde habían conseguido la plata y el bronce, respectivamente. En esta ocasión, ambos compartieron el primer lugar y dejaron al sudafricano Eric Kotze en la cuarta posición con 26.16 segundos. El croata Jakov Wozdecky completó los cinco primeros lugares con un tiempo de 26.77.

Japón y China conquistan los títulos de 50 metros pecho en Dakar 2026

Mana Ishikawa consiguió otra medalla de oro para Japón al imponerse en los 50 metros pecho femenil con 31.76 segundos. La japonesa, que ya había ganado los 100 y 200 metros de la especialidad, sumó su tercer título individual en Dakar 2026. La libanesa Thea Obeid consiguió la plata con 32.00 segundos, mientras que Wui Kiu Man, de Hong Kong, completó el podio con 32.04, apenas cuatro centésimas detrás de la segunda posición.

La última final correspondió a los 50 metros pecho varonil, donde el chino Yichen Xie conquistó el oro con 28.13 segundos. El japonés Iori Miyazaki terminó segundo con 28.42 y el bielorruso Maksim Mashliakevich obtuvo el bronce con 28.46. El panameño Raúl Andrés Antadillas Ramírez quedó a las puertas del podio al finalizar cuarto con 28.63 segundos, en una jornada que concluyó con cinco medallas de oro repartidas en cuatro finales, debido al empate registrado en el dorso varonil.