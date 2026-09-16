Juegos Olímpicos de Invierno Alpes Franceses 2030: estas son las sedes confirmadas en Francia y Países Bajos

El COI terminó de definir el plan de instalaciones para la justa que se disputará del 1 al 17 de febrero de 2030

Alpes Franceses 2030, con sedes definidas | Redbull vía Reuters Connect

Los Juegos Olímpicos de Invierno Alpes Franceses 2030 ya cuentan con su plan de sedes deportivas definido. El Comité Olímpico Internacional confirmó la distribución de las competencias entre distintas localidades de Francia y estableció que una disciplina tendrá como escenario los Países Bajos, dentro de una organización que contempla 11 sedes de competición.

La decisión se concretó después de la segunda reunión anual de la Comisión de Coordinación del COI, celebrada en Lyon. Con la asignación de las últimas disciplinas quedaron definidos los espacios que recibirán las pruebas de deportes de hielo y esquí alpino durante la justa olímpica.

¿Dónde serán los Juegos Olímpicos de Invierno Alpes 2030?

Lyon concentrará las competencias de deportes de hielo, con actividades de hockey sobre hielo, curling, patinaje artístico y patinaje de velocidad en pista corta. El hockey tendrá como escenarios el pabellón de Décines-Charpieu y el Hall Tony Garnier, mientras que Eurexpo recibirá el curling, el patinaje artístico y el patinaje de velocidad en pista corta.

El proyecto urbanístico de Oullins-Pierre-Bénite fue confirmado como la Villa Olímpica del clúster de Lyon. La elección forma parte de un planteamiento que busca aprovechar infraestructura existente y generar un legado de renovación urbana en la zona metropolitana.

En las montañas de Saboya, Courchevel será sede de las pruebas de velocidad del esquí alpino, entre ellas descenso y supergigante, además de las pruebas combinadas por equipos. Por su parte, Val d’Isère recibirá las competencias técnicas de eslalon gigante y eslalon.

Una de las particularidades de Alpes Franceses 2030 será la celebración de competencias fuera de Francia. El patinaje de velocidad sobre pista larga tendrá lugar en el estadio Thialf de Heerenveen, Países Bajos, una decisión que ya había sido contemplada dentro del acuerdo para organizar los Juegos y que busca reducir costos al utilizar una instalación existente.

La definición del mapa de sedes llegó después de varios cambios en los planes originales. En mayo, los organizadores trasladaron las competencias de deportes de hielo previstas inicialmente para Niza hacia Lyon, después de que no se autorizara la utilización temporal del estadio Allianz Riviera como pista de hockey.

¿Cuándo serán los Juegos Olímpicos de Invierno Alpes 2030?

Los Juegos Olímpicos de Invierno Alpes 2030 se celebrarán del 1 al 17 de febrero de 2030, mientras que los Juegos Paralímpicos de Invierno tendrán lugar del 1 al 10 de marzo del mismo año. El programa contempla 16 disciplinas deportivas.

La edición también tendrá cambios en el programa deportivo. El esquí y snowboard freeride y el patinaje artístico sincronizado, conocido como synchro9, serán incorporados por primera vez a los Juegos Olímpicos de Invierno, mientras que la combinada nórdica dejará de formar parte del programa.

El COI señaló que el proyecto ha avanzado en distintos aspectos, entre ellos la definición de la visión de los Juegos, el programa deportivo, la identidad visual y el plan de sedes. La organización también confirmó avances en materia de sostenibilidad y participación de empresas locales.

Con el plan de instalaciones ya definido, el Comité Organizador podrá avanzar hacia la elaboración del calendario de competencias y los criterios para la venta de entradas. El COI también destacó que la organización cuenta ahora con una estructura de sedes establecida para continuar con la planificación operativa de Alpes 2030.

¿Dónde ver los Juegos Olímpicos de Invierno Alpes Franceses 2030 en vivo y en directo?

Los Juegos Olímpicos de Invierno Alpes Franceses 2030 se podrán seguir en vivo y en directo por Claro Sports, como parte del acuerdo con el Comité Olímpico Internacional que contempla distintas ediciones del olimpismo. La cobertura dará continuidad a más de una década de transmisiones de Claro Sports, que ha acompañado a la audiencia latinoamericana en Sochi 2014, Rio 2016, Tokyo 2020, Paris 2024 y Milano Cortina 2026, además de las próximas citas olímpicas. La señal también contempla los Juegos Olímpicos de la Juventud, Los Angeles 2028 y Brisbane 2032, con cobertura de las competencias y sus protagonistas.

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