Evelin Trejos se viste de plata en Dakar 2026: histórica actuación de Colombia en el boxeo

Colombia suma ocho medallas en Dakar 2026. La boxeadora Evelin Trejos hizo historia al quedarse con la plata en los 54 kilogramos y subir al podio olímpico de la juventud.

Evelin Trejos, medalla de plata en Dakar 2026 | COC.

Colombia sigue celebrando en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. La boxeadora Evelin Trejos se quedó con la medalla de plata en la categoría de los 54 kilogramos, luego de disputar este jueves 12 de noviembre la final ante la uzbeka Sabrina Chakomanova. Aunque la representante nacional no pudo quedarse con el oro, firmó una destacada actuación y le entregó una nueva alegría al deporte colombiano.

Evelin Trejos se queda con la medalla de plata en Dakar 2026

La colombiana llegó a la final después de protagonizar un camino destacado en la competencia. Su debut se produjo en los octavos de final, instancia en la que derrotó por decisión unánime (5-0) a la rumana Lasmina Moraru. Posteriormente, en los cuartos de final, superó 4-1 a la australiana Belle Spicer, resultado que le aseguró un lugar en las semifinales y, por consiguiente, una medalla.

En la ronda de las cuatro mejores, Trejos volvió a demostrar sus condiciones sobre el cuadrilátero. La pugilista nacional venció 5-0 a la japonesa Yura Kanemaru durante la jornada del miércoles 11 de noviembre y consiguió el tiquete a la gran final de los 54 kilogramos, donde se enfrentaría a Sabrina Chakomanova, representante de Uzbekistán.

Sin embargo, el combate definitivo no tuvo el desenlace esperado para la deportista colombiana. Chakomanova impuso sus condiciones desde el primer asalto, manejó los tiempos del enfrentamiento y se llevó el round inicial con una puntuación de 1-4. Trejos intentó reaccionar, pero no encontró la comodidad necesaria para conectar sus ataques y revertir el resultado.

🥈🇨🇴 Una final olímpica es el comienzo de un sueño. Gracias Evelin por llegar al último combate en los 54 kg del boxeo en Dakar 2026. En el ring la diste toda y Colombia te aplaude de pie. 🥊 ¡Trejos y la octava medalla para Colombia en los Olímpicos de la Juventud! https://t.co/xRdbbd7Elv — Ministerio del Deporte (@MinDeporteCol) November 12, 2026

Así fue la final entre Evelin Trejos y Sabrina Chakomanova

En el segundo asalto, la uzbeka mantuvo el dominio del combate y consiguió una nueva puntuación favorable de 0-5. Para el tercer round, la colombiana mostró una propuesta más ofensiva y buscó descontar la diferencia, pero su rival supo administrar la ventaja, mantener la distancia y evitar que Trejos encontrara oportunidades para cambiar el rumbo de la pelea. Finalmente, Chakomanova se impuso nuevamente por 0-5 y se quedó con la medalla de oro.

De esta manera, Evelin Trejos terminó en el segundo lugar de los 54 kilogramos, mientras que el podio lo completaron la japonesa Yura Kanemaru y la kazaja Maral Tolepbergen, quienes compartieron las preseas de bronce. La plata de la colombiana representa, además, la segunda medalla para el país en el boxeo de estas justas, después del bronce conseguido por Izzon Galea en los 50 kilogramos.

Colombia suma ocho medallas en los Juegos Olímpicos de la Juventud

Con este resultado, Trejos también se convirtió en la segunda boxeadora colombiana en conseguir una medalla de plata en la historia de los Juegos Olímpicos de la Juventud. El antecedente se remonta a Singapur 2010, cuando Juan Carlos Carrillo alcanzó el segundo lugar en la categoría de los -75 kilogramos, tras disputar la final frente al australiano Damien Hooper.

Colombia se despide de Dakar 2026 con un balance de ocho medallas: una de oro, tres de plata y cuatro de bronce. La delegación nacional estuvo conformada por 22 deportistas que compitieron en 13 disciplinas, dejando una destacada participación en la cuarta edición de este evento multideportivo.

Las justas llegarán oficialmente a su final este viernes 13 de noviembre con la ceremonia de clausura, que tendrá lugar en el Estadio Abdoulaye Wade de Diamniadio. Dakar 2026 marcará un hito en la historia del deporte, al convertirse en la primera edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud celebrada en territorio africano.

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