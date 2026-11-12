Italia vs Francia en vivo: goles y resultados del partido de la UEFA Nations League 2026, hoy 12 de noviembre

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Italia vs Francia en vivo la UEFA Nations League hoy | Claro Sports

Jueves de UEFA Nations League y lo vivimos en directo por Claro Sports. Desde Milán, Italia y Francia se enfrentan en la jornada 5 del torneo, en un partido clave en las aspiraciones de ganar el grupo y disputar el Final Four.

La Francia que dirige Zinedine Zidane llega en el primer lugar del Grupo A1, con 10 unidades. Italia está a tres unidades de distancia a falta de dos jornadas, por lo que ganar es vital sumar si quieren meterse a los cuartos de final, más considerando que Bélgica tendría un duelo con el último del sector, Turquía, para complicar el panorama de cara a la última fecha.

Italia buscará aprovechar la baja de Kylian Mbappé, quien no está en este partido por lesión, buscando mantener el buen momento en la Era Mancini, ya que se repusieron de la derrota ante Bélgica con el empate ante Francia en el Stade de France y dos triunfos contra Turquía. Un partidazo entre dos campeonas del mundo que puedes seguir en directo por Claro Sports.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Italia vs Francia hoy 12 de noviembre de 2026?

El partido de la jornada 5 del Grupo A1 de la Nations League de Europa se juega en Milán, en San Siro, en punto de las 13:45 horas, tiempo del centro de México este jueves 12 de noviembre.

Alineaciones del Italia vs Francia, al momento

ITALIA: Donnarumma, Kayode, Scalvini, Calafiori, Bastoni, Esposito, Tonali, P. Esposito, Frattesi, Barella y Cambiaghi.

Donnarumma, Kayode, Scalvini, Calafiori, Bastoni, Esposito, Tonali, P. Esposito, Frattesi, Barella y Cambiaghi. FRANCIA: Maignan, Gusto, Truffert, Upamecano, Cherki, Olise, Barcola, Rabiot, Doué, Da Cunha y Jacquet.

Antecedentes del Italia vs Francia y últimos resultados en la UEFA Nations League

Según la base de datos de i, hay 42 antecedentes entre Italia y Francia. La azzurra ganó 20, por 13 de Les Bleus y 9 empates. Ya se midieron en el mes de octubre y el partido terminó en empate en el Stade de France. Estos fueron los últimos cinco resultados, en los que ha dominado Mbappé y compañía: