¡Sueña con medalla! Jorge Luis Nieblas, motivado por ir a los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

El boxeador mexicano se encuentra mentalizado en subirse al podio en la próxima justa con la ilusión de colgarse el oro

Jorge Luis Nieblas quiere brillar en Dakar 2026. | @jorge_luis_nieblas_gutierrez

Originario de Mazatlán, Sinaloa, Jorge Luis Nieblas, es uno de los seleccionados de boxeo que nos representará en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. En días pasados, regresó de España, donde ganó medalla de bronce en el Torneo Internacional Boxam en Alicante.

A mes y medio de debutar en la justa olímpica, Nieblas está totalmente mentalizado en subir el podio, como primer paso para después buscar subir a la selección mayor.

“El sueño es ese, Juegos Olímpicos de la Juventud, llegar al podio ganando una medalla de oro y posicionándome como campeón olímpico. La verdad es una meta, un sueño que he seguido y he recorrido en cierto tiempo. Hasta la fecha me sigo visualizando en el podio y ves mi meta ahorita. También tengo pensado llegar a Juegos Olímpicos en Los Ángeles 2028”, señaló el peleador.

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Dijo que, a pesar de no venir de familia de boxeadores, tiene como ejemplo a Julio César Chávez por ser de Culiacán, aunque señala que admira el boxeo de Dmitry Bivol y Gennady Golovkin.

Hoy cuenta con 17 años, pero fue a los 14 que comenzó a competir en los Nacionales CONADE y torneos oficiales, donde mostró su calidad para poder ser candidato fuerte a ser seleccionado olímpico juvenil, y donde se ganó su lugar.

“¿Mi clasificación cómo llegó? Fue que gané el Festival Olímpico en Oaxtepec, Morelos, el año pasado. De ahí, ya tenía ese boleto para un Grand Prix en diciembre, aquí en Ciudad de México. Gano igual el Grand Prix, le gané a cinco peleadores, y me gano como el mejor del país, ahí se forma la selección nacional”.

Unos días después de terminar los Juegos de Dakar, Jorge Luis cumplirá la mayoría de edad, y agradece a sus padres por apoyarlo y motivarlo para buscar brillar en este deporte, donde aspira a convertirse en campeón mundial a nivel profesional.

“Yo tengo una relación muy buena con mi padre. Yo y mi papá, haz de cuenta, como si fuéramos uno solo, todo lo que me pasa, todo lo que hago, todo le cuento, estamos en muy buena sintonía. Con mi mamá también, yo realmente empecé este deporte por mi mamá, que fue una motivación. Mi mamá hace tiempo se encontraba enferma, entonces, para mí, verla enferma fue una motivación más, para yo ser grande en el boxeo y que ella estuviera orgullosa de mí”, finalizó Jorge Luis Nieblas Gutiérrez, quien peleará en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 en la división de 70 kilogramos.