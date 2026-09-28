Liga BetPlay Dimayor, entre las más lentas a nivel mundial

La Liga Colombiana solamente es superada por las de Emiratos Árabes Unidos, Ecuador, China y Perú.

Balón Liga BetPlay Dimayor/ Vizzor.

Una de las preguntas que el aficionado al fútbol en Colombia más se hace es: ¿A qué nivel está la Liga BetPlay?, pues bien, años atrás se hablaba que el certamen ‘cafetero’ se encontraba entre los 10 mejores del planeta, algo que causó todo tipo de comentarios, ya que por nivel, estadio, técnicos y hasta jugadores se podría pensar que hay algunas por encima.

Prueba de ello, constantemente se publican estadísticas que dejan muy mal parado al Fútbol Profesional Colombiano. La más reciente, divulgada por el grupo de investigación del Observatorio del Fútbol CIES, el cual indica que la Liga BetPlay Dimayor se encuentra en el quinto lugar de los campeonatos más lentos a nivel orbital.

Por debajo de Emiratos Árabes Unidos, Ecuador, Perú y China, la Liga de Colombia con un 81.3% se encuentra en esta penosa situación. Los datos fueron recopilados según el mayor porcentaje de distancia a 15/h. Un ítem a mejorar en varios ámbitos del rentado ‘cafetero’.

Desde hace mucho tiempo se ha hablado del bajo nivel que hay en el Fútbol Profesional Colombiano, inclusive los últimos finalistas de Copa Libertadores y Sudamericana del país fueron Atlético Nacional en 2016, hace 10 años y Junior en 2018, hace 8 años. Demasiado tiempo sin protagonismo en los torneos Conmebol.

Inclusive, en cuanto al rendimiento de los clubes ‘cafeteros’ en este 2026 también estuvo por debajo. En Copa Libertadores Junior, Independiente Santa Fe e Independiente Medellín quedaron eliminados de fase de grupos, Deportes Tolima avanzó a octavos de final pero allí quedó eliminado a manos de Independiente del Valle de Ecuador.

En cuanto a lo sucedido en Copa Sudamericana, América de Cali y Millonarios se quedaron en el camino en fase de grupos; Independiente Medellín cayó en playoffs de octavos de final de final y se despidió del certamen rápidamente, al caer en doble duelo ante Vasco da Gama; el que más avanzó fue Santa Fe, el cuadro Cardenal venció a Caracas de Venezuela y a River Plate en octavos de final, en cuartos enfrentó a Vasco también y quedó en el camino.

Por tal motivo meses atrás 8 equipos del Fútbol Profesional Colombiano, denominados el G8: Independiente Santa Fe, Independiente Medellín, Once Caldas, Millonarios, América de Cali, Junior, Deportivo Cali y Atlético Nacional reclamaron que los derechos de televisión se deben repartir de manera equitativa, teniendo en cuenta: inversión de los clubes en nóminas, hinchada, rating y varios ítems más para hacer mejores participaciones a nivel internacional.

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