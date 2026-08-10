De campeonas mundiales al sueño olímpico: Diana Flores encabeza el nuevo reto de México

Diana Flores encabeza a una generación mexicana que buscará volver a colocar al país entre las potencias del flag football mundial

La selección de flag football. | nternational Federation of American Football

Diana Flores liderará a la selección mexicana femenil de flag football en el próximo Mundial, dentro de una generación que combina experiencia internacional con jugadoras que han consolidado al país entre los principales referentes de la disciplina. La quarterback vuelve a aparecer como uno de los rostros centrales de un equipo que buscará competir por las medallas y fortalecer el proceso rumbo al debut olímpico de este deporte.

El conjunto mexicano tendrá en el campeonato una prueba importante para medir su nivel frente a las mejores selecciones del mundo. Además de Flores, el plantel reúne a varias de las futbolistas que han participado en el crecimiento internacional del flag football mexicano, en un ciclo que adquiere mayor relevancia conforme se acerca Los Angeles 2028, donde la disciplina formará parte del programa olímpico.

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