Alajuelense derrota a Herediano y expone el mal inicio del campeón

El conjunto manudo aprovechó sus oportunidades y terminó imponiéndose con claridad.

Alajuelense y una victoria clave como visitante | X: @ldacr

Liga Deportiva Alajuelense consiguió una victoria por 3-0 ante Herediano en el Estadio Carlos Alvarado, en una nueva jornada del Torneo Apertura de Costa Rica. El conjunto manudo aprovechó sus oportunidades y terminó imponiéndose con claridad frente al vigente campeón, que volvió a dejar puntos en el camino.

El encuentro tuvo un trámite parejo durante los primeros minutos, aunque Alajuelense comenzó a encontrar espacios con el paso del tiempo. La recompensa llegó al minuto 32, cuando Rashir Parkins apareció dentro del área y conectó un cabezazo que permitió a los visitantes tomar la ventaja antes del descanso.

Herediano intentó reaccionar tras el entretiempo, pero Alajuelense mantuvo el control de las acciones y encontró nuevamente el camino al gol. Al minuto 65, Jeison Lucumí recibió el balón y sacó un remate que terminó en el fondo de la portería para ampliar la diferencia a 0-2.

Con dos goles de ventaja, el equipo visitante administró el resultado y esperó su oportunidad para liquidar el encuentro. Herediano buscó descontar, pero no consiguió transformar sus aproximaciones en ocasiones claras y terminó cediendo terreno durante los minutos finales.

La sentencia llegó en el tramo final del partido. Kenyel Michel apareció para aprovechar una nueva acción ofensiva de Alajuelense y marcó el tercer tanto, dejando prácticamente definido el resultado en el Estadio Carlos Alvarado.

El 3-0 le permite a Alajuelense alcanzar los siete puntos y mantenerse entre los equipos que pelean por los primeros puestos del Torneo Apertura. Para Herediano, la derrota representa otro tropiezo en el inicio de la competencia y mantiene al campeón nacional cerca de la zona baja de la clasificación.

Los goles de Alajuelense ante Herediano

⏰33' Gol de Rashir Parkins para poner arriba a la Liga ante Herediano. pic.twitter.com/rGpLcXcvi7 — FUTV (@FUTVCR) August 10, 2026

⏰ 65' Golazo de Jeison Lucumí para aumentar la ventaja en el clásico. pic.twitter.com/3VGRVimrZx — FUTV (@FUTVCR) August 10, 2026

⏰83´Gran acción individual de Creichel para que Kenyel Mitchell anote el tercero en el partido. pic.twitter.com/BpGUxpH1Qq — FUTV (@FUTVCR) August 10, 2026

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