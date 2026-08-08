¡México vuelve a Juegos Olímpicos! El Tri sub 20 Remonta a Canadá y consigue boleto a Los Angeles 2028

México jugará la final del Campeonato sub 20 de Concacaf ante Estados Unidos que eliminó a Costa Rica

México tiene el boleto olímpico para el 2028 | Claro Sports

México estará en los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028. Este viernes la selección mexicana sub 20 remontó para vencer 2-1 a Canadá y consiguió su lugar en la final del Campeonato sub 20 de Concacaf. Cristóbal Alfaro y Hugo Camberos marcaron los goles del Tricolor, que tuvo que recuperarse de una desventaja temprana y de la lesión de su guardameta Cristo Navarrete.

La clasificación olímpica quedó asegurada con el pase a la final debido al escenario que se presentó en la otra semifinal. Estados Unidos derrotó 2-0 a Costa Rica y será el rival de México por el campeonato. Como los estadounidenses ya tienen boleto para Los Angeles 2028 por su condición de anfitriones, el Tricolor tiene garantizada la plaza disponible de Concacaf, sin importar lo que ocurra en el partido por el título.

El partido comenzó cuesta arriba para el equipo dirigido por Álex Diego. Owen Graham-Roache abrió el marcador apenas al minuto 6, cuando recibió espacio para probar desde larga distancia y colocó un disparo en el ángulo del primer poste. Cristo Navarrete no consiguió detener el remate y Canadá tomó ventaja prácticamente desde el inicio.

La situación de México se complicó todavía más pocos minutos después. Navarrete había recibido un fuerte golpe y necesitó atención médica desde el minuto 7. El guardameta intentó mantenerse en el encuentro, pero volvió a caer sobre el terreno de juego y al 13 tuvo que abandonar el partido en camilla. Artemio Olvera ingresó para ocupar su lugar en la portería mexicana.

Olvera respondió durante una primera mitad en la que Canadá encontró espacios para acercarse al segundo gol. El arquero evitó anotaciones ante Liam Mackenzie y Lucas Lima, además de intervenir en un contragolpe de Owen Graham-Roache durante el tiempo agregado. México, por su parte, tuvo oportunidades por medio de Luis Gamboa, Santiago Sandoval y Hugo Camberos, pero llegó al descanso con desventaja de 0-1.

Las cifras reflejaron el desarrollo de esos primeros 45 minutos. México tuvo el 61 por ciento de la posesión y realizó 11 disparos, frente a ocho de Canadá, pero el conjunto canadiense mostró mayor precisión: cinco de sus remates fueron a portería contra tres del Tricolor. La selección mexicana controlaba durante más tiempo el balón, aunque no conseguía traducir ese dominio en el marcador.

Álex Diego modificó al equipo para iniciar la segunda mitad y mandó al campo a Diego Ramírez y Cristóbal Alfaro en sustitución de Luis Gamboa y Luis Carmona. La respuesta fue inmediata. Apenas al minuto 48, después de un saque de banda enviado al área y un rechazo del guardameta canadiense, Alfaro conectó un disparo que terminó en el ángulo del segundo poste para establecer el 1-1.

🙌 ¡MÉXICO EMPATA EL MARCADOR!



Alfaro se quedó con el rebote y no perdonó a Canadá.



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A partir del empate, México aumentó su presencia alrededor del área rival. Francisco Valenzuela desperdició una oportunidad al minuto 57 y Sandoval estrelló un disparo de larga distancia en el travesaño al 66. Un minuto más tarde llegó otra jugada que modificó el partido: Liam Mackenzie recibió su segunda tarjeta amarilla por una mano y Canadá se quedó con 10 jugadores.

El Tricolor encontró la jugada de la remontada al minuto 75. Santiago Sandoval recibió un contacto dentro del área y el árbitro señaló penalti, decisión que se mantuvo pese a las protestas de los futbolistas canadienses. Hugo Camberos tomó la responsabilidad desde los once pasos y al 77 colocó su disparo hacia el costado izquierdo del guardameta para marcar el 2-1.

¡MÉXICO LE DIO LA VUELTA!



Hugo Camberos de penal pone el 2-1 a favor del Tri sobre Canadá.



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Canadá adelantó sus líneas durante los minutos finales, mientras México intentó administrar la ventaja y buscar espacios al contragolpe. Diego Ramírez estuvo cerca de aumentar la diferencia al minuto 82 después de recuperar el balón en la salida rival, aunque no consiguió superar al portero. Un minuto después, Camberos dejó el terreno de juego y Diego Reyes ingresó para disputar el cierre del encuentro.

Durante el segundo tiempo también se escuchó el grito homofóbico desde sectores de la tribuna, con un aumento de intensidad alrededor del minuto 73. El partido continuó mientras México se concentraba en proteger el resultado que lo colocaba en la final y que, por la clasificación previa de Estados Unidos como anfitrión olímpico, representaba también asegurar su participación en Los Angeles 2028.

El silbatazo final confirmó el 2-1 de México sobre Canadá y el boleto del fútbol varonil mexicano a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028. El Tricolor ya había asegurado previamente su presencia en el Mundial sub 20 de 2027 tras derrotar 4-0 a Panamá en los cuartos de final, y ahora agregó la clasificación olímpica antes de disputar el título regional.

México enfrentará a Estados Unidos en la final del Campeonato sub 20 de Concacaf, después de que el conjunto estadounidense eliminara a Costa Rica. El reglamento establece que el campeón obtiene la plaza olímpica y, si Estados Unidos conquista el torneo, ese boleto corresponde al subcampeón, debido a que la selección estadounidense ya tiene asegurada su participación en Los Ángeles como anfitriona. De esta manera, el resultado de la final definirá al campeón de Concacaf, pero no modificará la clasificación olímpica de México.

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