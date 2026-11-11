Conade tendrá más presupuesto en 2027: Diputados aprueban aumento rumbo a Los Angeles 2028

Contará con 179.4 millones de pesos adicionales en un año marcado por los Juegos Panamericanos de Lima y las competencias clasificatorias olímpicas

Conade ya conoce su presupuesto para 2027 | Imago7

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) contará con un presupuesto de 2 mil 743 millones de pesos para el ejercicio fiscal de 2027, luego de que la Cámara de Diputados aprobara el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). La asignación representa un incremento de 179.4 millones de pesos respecto a los recursos destinados al organismo durante 2026, en un año que será determinante para la preparación de los atletas mexicanos rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.

El aumento equivale aproximadamente al 7% en términos nominales, tomando como referencia los 2 mil 563 millones de pesos asignados para el presente ejercicio. Los recursos deberán atender las necesidades de preparación, participación internacional y desarrollo deportivo, en un calendario que contempla competencias continentales, campeonatos mundiales y torneos clasificatorios para la próxima justa olímpica.

La aprobación se concretó este miércoles 11 de noviembre, cuando los legisladores avalaron en lo particular el Presupuesto de Egresos de la Federación 2027, con 352 votos a favor, 130 en contra y ninguna abstención. El documento contempla un gasto público total de 10 billones 636 mil 488.1 millones de pesos y fue remitido al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Rechazan propuestas para construir un Centro Paralímpico de Alto Rendimiento

Durante la discusión del presupuesto, se presentaron propuestas y reservas encaminadas a destinar recursos específicos para la creación de un Centro Paralímpico de Alto Rendimiento. Sin embargo, los planteamientos no consiguieron los votos necesarios para incorporarse al documento aprobado.

La propuesta buscaba atender las necesidades de infraestructura especializada para los deportistas del movimiento paralímpico mexicano, quienes requieren instalaciones, equipamiento y condiciones de entrenamiento adaptadas a sus respectivas disciplinas.

La falta de una asignación específica para este proyecto deja pendiente su posible desarrollo, aunque no significa que los deportistas paralímpicos queden excluidos de los programas de apoyo de la Conade. La distribución de los recursos aprobados y las decisiones administrativas posteriores serán fundamentales para conocer el alcance del financiamiento destinado al deporte adaptado.

¿Cómo se compara el presupuesto de Conade para 2027 con el de 2026?

Durante 2026, la Conade dispuso de un presupuesto de aproximadamente 2 mil 563 millones de pesos, en un año que tuvo entre sus principales compromisos internacionales los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo, competencia que marcó el inicio del ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028.

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Para la participación mexicana en dicha justa, el organismo destinó 60 millones de pesos al traslado y participación de una delegación integrada por 632 deportistas. El certamen representó una oportunidad para evaluar el rendimiento de los atletas nacionales y comenzar a identificar las áreas de trabajo de cara a las siguientes competencias del ciclo.

Con el incremento aprobado para 2027, la Conade tendrá una mayor cantidad de recursos en términos nominales. No obstante, el impacto real del aumento dependerá de la inflación, los costos de operación y la distribución del presupuesto entre las federaciones deportivas, los programas de preparación y la participación de las delegaciones mexicanas en competencias internacionales.

Juegos Panamericanos de Lima 2027, el principal reto del deporte mexicano

Los Juegos Panamericanos de Lima 2027 serán uno de los principales compromisos del calendario deportivo mexicano. La competencia se desarrollará del 23 de julio al 8 de agosto y reunirá a cerca de 7 mil atletas de 41 países, con un programa que contempla 38 deportes y 58 disciplinas.

El certamen tendrá relevancia en el proceso de clasificación hacia Los Ángeles 2028, debido a que distintas disciplinas ofrecerán oportunidades para conseguir plazas olímpicas, sumar puntos en los rankings internacionales o cumplir criterios establecidos por sus respectivas federaciones.

Además de los Panamericanos, los atletas mexicanos deberán afrontar campeonatos mundiales, torneos preolímpicos y competencias internacionales que influirán en sus posibilidades de clasificación. Esto incrementará las necesidades de financiamiento para concentraciones, campamentos, traslados, inscripciones y participación en eventos fuera del país.

El calendario también contempla los Juegos Parapanamericanos de Lima 2027, que representarán otra etapa importante para los deportistas mexicanos que buscan llegar a los Juegos Paralímpicos de Los Angeles 2028.

La aprobación de los 2 mil 743 millones de pesos representa un incremento en los recursos disponibles para el deporte nacional, aunque el desafío estará en su distribución y ejecución. Con los Juegos Panamericanos y los procesos clasificatorios en el horizonte, la Conade deberá administrar el presupuesto para responder a las necesidades de los atletas durante uno de los años más importantes del ciclo olímpico.

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