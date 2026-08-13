Segundo Simulacro Nacional 2026: hipótesis de magnitud 7.7, fecha, horario y qué hacer

México realizará el Segundo Simulacro Nacional el 19 de septiembre a las 12:00 horas, con cinco hipótesis sísmicas para las 32 entidades

¿Cuándo es el segundo simulacro nacional en México? | Reuters

México realizará el Segundo Simulacro Nacional 2026 el sábado 19 de septiembre a las 12:00 horas, tiempo del centro del país. El ejercicio convocado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) tendrá alcance nacional y utilizará cinco escenarios de sismo para adaptar la práctica a las condiciones de cada región.

Para la Ciudad de México y la zona centro, la hipótesis será un sismo de magnitud 7.7, con profundidad de 67 kilómetros y epicentro a 15 kilómetros al sur-suroeste de Tehuacán, Puebla. Se trata de un escenario simulado y no de una predicción de que ocurrirá un sismo el 19 de septiembre. La CNPC explicó que el escenario es físicamente posible por la interacción de la placa de Cocos y permite poner a prueba los protocolos ante un movimiento que podría tener efectos en la capital.

El ejercicio permitirá que familias, escuelas, centros de trabajo, comercios, instituciones públicas y espacios comunitarios revisen rutas de evacuación, zonas de menor riesgo, puntos de reunión y tiempos de respuesta. El Gobierno de México mantiene abierto el registro de inmuebles para quienes quieran incorporar sus instalaciones al simulacro.

Además de los sistemas de alertamiento disponibles en distintas entidades, la alerta también llegará a teléfonos celulares a través de la red móvil, de acuerdo con la información difundida para el ejercicio. Se contempla la participación de alrededor de 23 mil altavoces distribuidos entre Ciudad de México, Estado de México, Oaxaca, Guerrero, Tlaxcala, Chiapas y Morelos.

¿Cuándo es el Segundo Simulacro Nacional 2026 por sismo en CDMX y por qué se hace?

El Segundo Simulacro Nacional 2026 será el sábado 19 de septiembre a las 12:00 horas, tiempo del centro de México. A esa hora comenzará el ejercicio y se activarán los mecanismos de alertamiento contemplados para las zonas con cobertura.

La fecha también coincide con la conmemoración de los sismos del 19 de septiembre de 1985 y de 2017. Para 2026, el Gobierno de México informó que antes del simulacro, a las 7:19 horas, se realizará un izamiento de la Bandera Nacional en el Zócalo de la Ciudad de México en memoria de las víctimas de ambos terremotos.

La práctica tiene como objetivo revisar la capacidad de respuesta y coordinación de autoridades, cuerpos de emergencia, brigadas y población ante un desastre. También permite detectar problemas en procedimientos de evacuación, comunicación y organización antes de enfrentar una situación real.

El hecho de que en 2026 el simulacro caiga en sábado también permitirá que el ejercicio se traslade a viviendas y espacios familiares. La convocatoria oficial incluye escuelas, centros de trabajo, hogares y espacios comunitarios.

¿De cuánto es la hipótesis de la magnitud del sismo para el Simulacro Nacional?

No habrá una sola magnitud para todo México. La CNPC estableció cinco hipótesis regionales, pero el escenario que corresponde a CDMX y la zona centro será de magnitud 7.7, con epicentro a 15 kilómetros al sur-suroeste de Tehuacán, Puebla, y una profundidad simulada de 67 kilómetros.

La zona de influencia para esta hipótesis comprende 14 entidades: Ciudad de México, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, Tlaxcala y Veracruz.

La CNPC explicó que el escenario de Puebla fue seleccionado porque un movimiento de esas características es posible desde el punto de vista geofísico debido a la interacción de la placa de Cocos. Para la Ciudad de México, las autoridades toman en cuenta la amplificación de las ondas sísmicas en zonas de suelo blando y el menor tiempo que podría existir entre la detección y la llegada del movimiento.

Las otras cuatro hipótesis serán de magnitud 7.1 cerca de Mexicali, Baja California; 5.2 cerca de Allende, Nuevo León; 7.0 al noreste de Cabo Catoche e Isla Contoy; y 7.6 al suroeste de Tonalá, Chiapas.

¿Qué estados participan en el Segundo Simulacro Nacional 2026?

El ejercicio tiene ámbito nacional y contempla a las 32 entidades federativas, distribuidas entre cinco escenarios. La plataforma oficial señala que cada región debe trabajar con una hipótesis relacionada con los riesgos que enfrenta, en lugar de utilizar el escenario de magnitud 7.7 para todo el territorio. La distribución oficial será la siguiente:

Zona Centro, magnitud 7.7: Ciudad de México, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, Tlaxcala y Veracruz.

Zona Noroeste, magnitud 7.1: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sonora y Sinaloa.

Zona Noreste, magnitud 5.2: Aguascalientes, Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas.

Península de Yucatán, magnitud 7.0: Campeche, Quintana Roo y Yucatán.

Golfo de Tehuantepec, magnitud 7.6: Chiapas, Oaxaca y Tabasco.

Protección Civil aclara que no todas las entidades están expuestas al mismo tipo o nivel de riesgo, por lo que las instituciones y personas participantes pueden seleccionar una hipótesis acorde con las condiciones de su inmueble y ubicación.

TE PUEDE INTERESAR: