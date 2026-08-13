Muere Alberto Lizárraga, hijo de Cruz Lizárraga y exintegrante de Banda El Recodo

Fallece el 12 de agosto el ex integrante de Banda El Recodo, según dieron a conocer sus hermanos

Muere Betón Lizárraga a los 75 años | Facebook

El miércoles 12 de agosto se dio a conocer el fallecimiento de Alberto Lizárraga, ex integrante de Banda El Recodo, según informaron sus hermanos José Ángel y Germán en las redes sociales.

‘Betón’, hijo de Cruz Lizárraga, quien fundara Banda El Recodo en 1938, y hermano de Germán Lizárraga, tenía 75 años y es el segundo fallecimiento en la familia en las últimas semanas, tras la muerte de Yolanda, hija de Germán, el 30 de junio a causa de cáncer de mama.

¿De qué murió Alberto ‘Betón’ Lizárraga? Esto se sabe

No existe una causa de muerte confirmada y los comunicados de la familia Lizárraga no dieron a conocer el motivo del fallecimiento de ‘Betón’, aunque el músico padeció diversos problemas de salud en los últimos años.

Apareció públicamente por última vez en agosto de 2025, cuando fue reconocido en un evento encabezado por el cantante Julio Preciado en la cancha Germán Evers en Mazatlán.

Así se despidió su familia y amigos de Alberto Lizárraga

“Hoy nos duele en el corazón al acompañar a nuestro líder y amigo Germán Lizárraga y a toda su familia por el sensible fallecimiento de su querido hermano, Alberto Lizárraga Lizárraga. Que Dios le reciba en su gloria, deseando que encuentren fortaleza y consuelo en el amor de quienes los rodean. Le enviamos un abrazo solidario, todo nuestro cariño y más sincero pésame. Estamos contigo”, escribió la Banda Estrellas de Sinaloa en las redes sociales.

“Hoy me toca decirte adiós, pero no sin antes agradecer a Dios por el regalo de tu vida y por cada momento que compartimos. Fuiste más que mi hermano, fuiste mi compañero de vida, mi apoyo y mi amigo Gracias por tu cariño, por tu ejemplo y por estar siempre conmigo. Sé que ahora estás en los brazos de nuestro Padre Celestial, en paz y sin dolor“, escribió José Ángel.

Muere Alberto Lizárraga: esta es su trayectoria

Durante su carrera, ‘Betón’ Lizárraga formó parte de Banda El Recodo. Dejó la agrupación en la década de 1990 y posteriormente desarrolló sus propios proyectos musicales dentro de la música regional mexicana, entre ellos la Banda Mr. Lobo. También contribuyó a la conformación de la banda Los Recoditos.

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