Posibles alineaciones del Millonarios vs Barranquilla por Copa BetPlay Dimayor 2026-II

En Claro Sports se pueden enterar de todos los datos previos al juego entre Millonarios y Barranquilla FC por Copa BetPlay.

Millonarios vs Barranquilla, previo | Claro Sports

El Fútbol Profesional Colombiano volverá su desarrollo este viernes 14 de agosto. Millonarios recibe en su casa, el Estadio Nemesio Camacho El Campín, al Barranquilla FC. Dos equipos que vienen de eliminar a Junior de Barranquilla y Atlético FC, respectivamente en la fase 1B de la Copa BetPlay.

Posible alineación de Millonarios para el juego de ida por los octavos de final de Copa BetPlay

Así formaría Millonarios: Javier Burrai; Jhomier Guerrero, Andrés Llinás, Sergio Mosquera, Jhon Arias, Sebastián Valencia; Francisco Chaverra, Mateo García, Rodrigo Ureña; Leonardo Castro y Rodrigo Contreras. D.T.: Fabián Bustos.

Posible alineación de Barranquilla FC para el juego de ida por los octavos de final de Copa BetPlay

Así formaría Barranquilla: Sebastián Guerra; Neymar Uribe, Alberto Orozco, Omar Cassiani, Jhon Jarry Cortez; Luis Gómez, Mohamed Bolívar; Sebastián Borja, Javier Ortiz, Darwin Torres y Jhoynner Lozano. D.T.: Dayron Pérez.

¿Cómo y dónde ver a Millonarios vs Barranquilla por la Copa BetPlay 2026?

Este duelo, válido por la ida de los octavos de final de la Copa BetPlay 2026, se llevará a cabo en el Estadio Nemesio Camacho El Campín el viernes 14 de agosto a partir de las 8:10 de la noche (hora COL). El cotejo será transmitido por Win+ Fútbol, Win Sports, así como Win Play vía streaming.

Últimos partidos de Millonarios

04.08.2026 | Millonarios 2-0 Pasto | Fecha 3.

01.08.2026 | Junior 0-1 Millonarios | Fecha 2.

25.07.2026 | Millonarios 0-1 Bucaramanga | Fecha 1.

18.07.2026 | Millonarios 0-1 Colo-Colo | Amistoso

Últimos partidos del Barranquilla

02.08.2026 | Barranquilla 2-2 Atlético | Fecha 2.

29.07.2026 | Barranquilla 3-3 Junior | Fase 1B vuelta (Copa).

26.07.2026 | Orsomarso 1-0 Barranquilla | Fecha 1.

22.05.2026 | Junior 2-2 Barranquilla | Fase 1B ida (Copa).

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