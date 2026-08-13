La firme decisión de Mauricio Tapia con Antigua GFC pese al riesgo de eliminación

Un partido clave ante Marathón en la Copa Centroamericana 2026.

Antigua GFC necesita un triunfo ante Marathón | Facebook Antigua

Antigua GFC llegó a un punto límite en la Copa Centroamericana 2026. Después de perder sus primeros dos partidos del Grupo B, el conjunto colonial necesita reaccionar frente a Marathón para mantener vivas sus posibilidades de clasificación. Pese a la presión y a los resultados adversos, Mauricio Tapia tomó una postura clara antes de un partido que puede marcar el futuro internacional del equipo: no modificará la idea en la que viene trabajando.

El panorama no es el que imaginaba Antigua antes de comenzar su participación internacional. Primero cayó 2-1 frente a Alianza en El Salvador y posteriormente sufrió otro golpe al perder 2-0 como local ante Real Estelí. Dos partidos, dos derrotas y ningún punto dejaron al conjunto guatemalteco en el último lugar del Grupo B. Más preocupante todavía es que Real Estelí y Alianza ya alcanzaron las seis unidades, por lo que el margen para recuperarse se redujo considerablemente. Ahora aparece Marathón y Antigua sabe que un nuevo tropiezo podría dejar prácticamente sentenciada su participación en la competencia.

Mauricio Tapia no cambiará la idea de Antigua GFC

En medio de este escenario, Tapia decidió respaldar el trabajo que viene realizando. El entrenador argentino entiende que los resultados dificultan defender públicamente su propuesta, pero considera que modificarla repentinamente podría generar un problema todavía mayor dentro del vestuario. “Si venimos de un día a otro a cambiar de idea, se perderá credibilidad con el plantel”, explicó el entrenador.

Tapia reconoció que las dos derrotas aumentaron los cuestionamientos, aunque dejó claro que continuará apostando por el mismo camino. “Debemos de insistir, con los resultados opuestos es difícil defender lo que estoy diciendo. Seguiré insistiendo sabiendo que podemos ganar”, afirmó.

La situación de la tabla explica la urgencia. Antigua es último sin puntos, mientras Real Estelí y Alianza lideran con seis. Marathón y Herediano aparecen detrás con una unidad. Por eso, vencer al conjunto hondureño resulta fundamental. Una victoria permitiría a los coloniales alcanzar los tres puntos y volver a acercarse a la pelea antes del tramo definitivo de la fase de grupos. Una derrota, por el contrario, dejaría a Antigua en una situación extremadamente comprometida y dependiendo de una combinación de resultados para conservar alguna esperanza. El factor local también puede resultar determinante. Antigua volverá a jugar en el Estadio Pensativo y necesita transformar su casa en una ventaja después de la caída sufrida allí frente a Real Estelí.

Marathón llega a Guatemala con su propio objetivo

El rival tampoco puede darse demasiadas concesiones. Marathón comenzó su participación con un empate 0-0 como visitante frente a Herediano y llega a Guatemala buscando un resultado que le permita acomodarse antes de disputar sus últimos dos compromisos en Honduras. Silvio Rudman anticipó que espera un encuentro exigente pese al mal comienzo internacional de Antigua. “Vamos a enfrentar a un buen rival. Ha perdido los dos partidos, pero creo que siempre trata de hacer un buen fútbol”, señaló el entrenador de Marathón, quien remarcó que buscarán ser “muy inteligentes” y mantener el orden.

Los hondureños tendrán, además, una ausencia importante: Alberth Elis no viajó a Guatemala por un problema en la rodilla y deberá afrontar aproximadamente dos semanas de recuperación, según explicó Rudman.

Una noche que puede cambiarlo todo para Antigua

Para Marathón existe cierto margen porque después tendrá dos partidos consecutivos como local, frente a Alianza y Real Estelí. Antigua no dispone de semejante tranquilidad. El conjunto de Tapia ya utilizó dos de sus oportunidades sin conseguir puntos y ahora necesita transformar su propuesta en resultados. Su entrenador decidió que no es momento de cambiar, sino de profundizar una idea que todavía no consiguió darle rédito internacional. Este jueves en el Pensativo llegará la prueba más importante. Tapia mantiene intacta su confianza en Antigua GFC, pero ahora necesita una victoria que respalde sus palabras y evite que la Copa Centroamericana se termine demasiado pronto para los coloniales.

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