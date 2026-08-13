¡Todos aportando! Juan Pablo Patiño y Jefry Zapata reparten ayudas en Manizales

El lateral izquierdo y delantero del Once Caldas de Manizales, empezaron una nueva iniciativa para repartir ayudas en la ciudad.

Ayuda en Manizales | Vizzor | Claro Sports | JOHN BONILLA / AFP

Manizales ha sido una de las ciudades más afectadas por el terremoto con magnitud de 7,4 grados que tuvo lugar en Colombia el pasado 10 de agosto. Estructuras colapsadas, miles de familias damnificadas, cientos de heridos y varios fallecidos ha dejado la tragedia del movimiento telurico.

El deporte colombiano no ha sido ajeno a la situación. Dimayor, por su parte, ha aplazado dos jornadas de sus competiciones para que clubes, jugadores e instituciones tornen todos sus esfuerzos a ayudar con la contingencia. Por otro lado, los futbolistas se han hecho presentes de diferentes maneras en las iniciativas de recolecta de ayudas para los territorios más afectados.

A pesar de que muchos deportistas también sufrieron daños en sus casas por el terremoto. Algunos de ellos también ha intentado servir a la comunidad que se ha visto muy perjudicada con esta catástrofe. Juan Pablo Patiño y Jefry Zapata, fueron un fiel ejemplo de ello en la ciudad de Manizales.

Ambos futbolistas del Once Caldas han salido a las calles de Manizales para repartir ayudas a la comunidad que más lo necesite. Desde comida hasta kit de aseo tanto para damas como caballeros, entregaron los atletas del ‘blanco blanco’. Vale la pena recordar que, Jefry Zapata fue uno de lo jugadores que se encontraba en la ciudad cuando aconteció el terremoto y mostró por sus redes sociales todas las grietas que se generaron en su apartamento.

Juan Pablo Patiño y Jefry Zapata, jugadores del #OnceCaldas , estuvieron repartiendo kit de aseo para damas, caballeros y mercados para los afectados por el terremoto en #Manizales pic.twitter.com/hCGeIhAUjM — Nicolás Cadena (@nicocadena_) August 13, 2026

Once Caldas se pone al servicio de Manizales

Una de las barras más popular del Once Caldas de Manizales, la banda del eje, se ha puesto la camiseta para ayudar a sacar de los escombros lo poco y mucho que se puede salvar de las diferentes personas que habitaban en los edificios colapsados. Así mismo, Hernán Darío Herrera se expresó en los medios de comunicación sentado un precedente de lo verdaderamente importante para el país en este momento.

“A mi no me van a decir que juegue un partido en estos días. Mis jugadores no están, yo no estoy, la ciudad está en ruinas y no vamos a jugar un partido de fútbol. Que me echen y me voy del Once Caldas si eso es un problema, pero a mi no me pongan a jugar hasta que todo este controlado en la ciudad y con las personas del equipo” afirmó el entrenador del ‘blanco blanco’.

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