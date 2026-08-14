María José Alcalá destaca las 407 medallas de México y pide ir por más retos en Los Angeles 2028

La presidenta del COM resaltó el trabajo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe y reconoció los retos pendientes

La presidenta del COM resaltó el trabajo en Santo Domingo 2026 | Claro Sports

Tras los resultados históricos que logró la delegación mexicana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, pues reconoció que las 407 medallas totales en Santo Domingo 2026 son un reflejo del trabajo de un gran equipo y de sumarse la experiencia con la juventud, pero hay retos importantes en el camino rumbo a la justa olímpica.

“Sabíamos que teníamos que ganar entre 120 y 130 medallas de oro para asegurar el primer lugar, pero también sabíamos de la delegación podía ganar más medallas por los análisis que habíamos hecho. agradecida con los atletas, los atletas hicieron un esfuerzo extraordinario que debemos de premiar, que debemos de aplaudir, que debemos de hacer que ellos se sientan lo que son extraordinarios. Y los entrenadores, sin duda, los equipos multidisciplinarios y hay que seguirle trabajando, o sea, esto apenas empieza”, aseveró.

La exdiputada federal alabó el trabajo de los 698 deportistas que participaron en la justa regional, pero también reconoció que los rivales de la zona regional como Cuba logran más preseas olímpicas que México, pues la Isla caribeña logró nueve medallas en Paris 2024.

“Colombia y Cuba nos ganan en medallas en Juegos Olímpicos, entonces ellos tienen muy focalizados en Juegos Olímpicos, en levantamiento de pesas, ciclismo con Colombia. Cuba atletismo, deportes de combate como boxeo, como lucha, también tienen fuertes competidores en atletismo, es importante decirlo porque están focalizados los apoyos, ahí nosotros necesitamos una estrategia de alto rendimiento que les permita dar el asalto a los atletas a Juegos Olímpicos”, explicó la presidenta del COM.

Al cuestionarle a la exclavadista por el desempeño del ciclista mexicano Isaac Del Toro y sobre si le gustaría verlo en el equipo de ruta para Los Angeles 2028 por las altas expectativas que hay con sus talento, al final es una decisión de él y de cumplir con los procesos selectivos.

“Hay muchos ciclistas que también estarán en Los Angeles 2028, respeto mucho la decisión de Isaac Del Toro en cuanto a si quiere o no participar y tiene que coordinarse con la Federación Mexicana de ciclismo porque hay sistemas de clasificación en estas pruebas de ruta que no los pone México sino la Federación Internacional y que pueden cruzar con las competencias profesionales de Issac Del Toro; me gustaría verlo“, explicó.

En julio del próximo año se realizarán los Juegos Panamericanos de Lima en donde habrá plazas olímpicas en disputa y ya se tienen 37 boletos para la justa continental, con un pronóstico de llevar una delegación de hasta 672 atletas en 56 disciplinas.

“Va a ser complicado clasificar porque como institución estamos fortaleciendo los niveles de competencia, viene un ciclo olímpico fuerte, dinámico, ojalá se de bien para todos los atletas”, acotó.

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