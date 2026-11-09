¡Precisión turca! Dunya Yenihayat, oro en el tiro con arco femenil de Dakar 2026 tras flecha de desempate

Final de infarto en África donde la una flecha fue la diferencia para repartir el oro y la plata

Turquía se llevó el oro en tiro con arco femenil. | Claro Sports.

La turca Dunya Yenihayat conquistó la medalla de oro en el tiro con arco individual femenil de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, después de imponerse por 6-5 a la estadounidense Ye-Eun Whang en una final que necesitó una flecha de desempate. Ambas competidoras llevaron la definición al límite, pero la representante de Turquía consiguió quedarse con el primer lugar en el Estadio Abdoulaye Wade de Senegal.

Por ende, la medalla de plata quedó en manos de Estados Unidos, mientras que la española Sandra Pérez Cumbreras completó el podio tras derrotar 6-4 a Tabitha Ern Lin Yeo, de Singapur, en el enfrentamiento por el bronce. La jornada del lunes 9 de noviembre estuvo marcada por eliminatorias que necesitaron desempates y enfrentamientos resueltos hasta el último set.

La competencia también contó con participación mexicana. Maya Casas Lara quedó eliminada en los octavos de final tras caer 6-5 contra la singapurense Tabitha Yeo, quien posteriormente alcanzó el duelo por el tercer lugar. El resultado dejó a México sin posibilidades de medalla en la prueba individual femenil.

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Dunya Yenihayat y Ye-Eun Whang avanzan a la final tras superar los cuartos y semifinales

Dunya Yenihayat llegó a la fase decisiva como la primera sembrada de la competencia, después de registrar 688 puntos en la ronda de clasificación. La representante de Turquía comenzó su camino en las eliminatorias con una victoria por 6-0 ante la brasileña Luiza Langone en dieciseisavos de final y posteriormente repitió el marcador contra Huda Saleh Alali, de Emiratos Árabes Unidos, en octavos.

En los cuartos de final, Yenihayat mantuvo su paso al derrotar por 6-0 a la australiana Ellen Martini, resultado que le permitió asegurar su lugar entre las cuatro mejores arqueras del torneo. Su siguiente rival fue Sandra Pérez Cumbreras, de España, quien había conseguido una victoria por 6-5 frente a la francesa Aurane Lapouge.

La semifinal entre Turquía y España terminó 7-1 en favor de Yenihayat, quien tomó el control del enfrentamiento y aseguró su clasificación al duelo por la medalla de oro. La derrota envió a la española al partido por el bronce.

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Del otro lado del cuadro, la estadounidense Ye-Eun Whang tuvo que superar dos enfrentamientos definidos mediante flechas de desempate. En cuartos de final venció 6-5 a la india Gatha Anandrao Khadake, después de que ambas terminaran igualadas a cinco puntos tras los cinco sets.

En semifinales, Whang se encontró con Tabitha Ern Lin Yeo, representante de Singapur, quien había eliminado por 6-0 a la egipcia Nouray Elsayed en los cuartos de final. La estadounidense volvió a imponerse por 6-5 y consiguió el boleto a la final, mientras que Yeo quedó obligada a disputar la medalla de bronce.

Turquía gana el oro en una flecha de desempate y España se queda con el bronce

La final entre Dunya Yenihayat y Ye-Eun Whang ofreció una definición que se extendió hasta el desempate, después de cinco sets en los que ninguna consiguió establecer una diferencia definitiva.

La representante turca ganó el primer set por 28-26 y ambas empataron el segundo con 30 puntos. Whang respondió en el tercero con un 29-28, pero Yenihayat volvió a tomar ventaja tras imponerse 30-28 en el cuarto parcial. En el quinto, la estadounidense consiguió un 29-27 que igualó el marcador general 5-5.

La medalla de oro se resolvió con una flecha adicional para cada arquera. Ambas consiguieron un tiro de 10 puntos, pero el disparo de Yenihayat quedó más cerca del centro de la diana, por lo que recibió el punto definitivo para ganar 6-5 y convertirse en campeona olímpica juvenil.

En el partido por el tercer puesto, Sandra Pérez Cumbreras consiguió recuperarse de su eliminación en semifinales y derrotó 6-4 a Tabitha Yeo, para darle a España la medalla de bronce. La arquera española había llegado a esa instancia después de superar 7-1 a Adela Tollarovicova en octavos y 6-5 a Aurane Lapouge en cuartos de final.

De esta manera, Turquía, Estados Unidos y España ocuparon los tres lugares del podio del tiro con arco individual femenil de Dakar 2026. La actividad de esta disciplina continuará el martes 10 de noviembre con la competencia por equipos mixtos, donde México tendrá participación con Maya Casas Lara y Diego Fernando Góngora Trujillo.