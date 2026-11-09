Roberto García Orozco señala error arbitral en el Pumas vs América: “El Chino Huerta debió ser expulsado”

El analista arbitral de Claro Sports cuestionó la actuación del VAR en el Clásico Capitalino y respaldó las decisiones tomadas en otros partidos de la jornada 16.

El silbante criticó el trabajo del VAR en Ciudad Universitaria | Imago 7

La jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX dejó varias decisiones arbitrales bajo discusión, especialmente en los encuentros entre Pumas y América, León y Chivas, y Pachuca y Atlas. Roberto García Orozco, analista arbitral de Claro Sports, revisó las principales jugadas polémicas y señaló que la omisión de una tarjeta roja a César Huerta fue el error más importante del fin de semana, por su posible influencia en el resultado del Clásico Capitalino.

El exárbitro internacional también examinó el gol anulado a Robert Morales, el penal que permitió a Pumas rescatar el empate 2-2, la expulsión de José Iván Rodríguez ante Guadalajara y una anotación invalidada al Atlas. De las ocho revisiones realizadas por el VAR durante la jornada, identificó la acción de Huerta como la única equivocación arbitral.

Roberto García Orozco considera que el Chino Huerta debió ser expulsado ante América

La principal crítica del analista se concentró en el conato de bronca registrado al minuto 21 del Clásico Capitalino, cuando César Huerta lanzó un cabezazo en dirección a Kevin Álvarez. La acción terminó sin expulsión y el árbitro César Arturo Ramos mostró cuatro tarjetas amarillas entre jugadores de ambos equipos.

García Orozco considera que Ramos cometió un error al intervenir físicamente para separar a los futbolistas en lugar de mantenerse a distancia para observar las posibles infracciones.

“Me parece que ahí César Ramos comete un error de involucrarse con los jugadores. El árbitro tiene que observar, estar separado, hacer un triángulo con sus asistentes y observar los incidentes que pasan para tomar las medidas disciplinarias. Aquí, desafortunadamente, no logra observar el cabezazo del Chino Huerta”, explicó.

Sin embargo, su mayor cuestionamiento estuvo dirigido al videoarbitraje, que no recomendó una revisión en el monitor para evaluar la posible expulsión del delantero universitario. Para García Orozco, la decisión pudo modificar considerablemente el desarrollo del encuentro, que terminó empatado 2-2 y dejó al América sin el liderato general.

“Al final sí influye en el desarrollo del juego. Muy temprano, al minuto 21, el Chino Huerta tendría que haber sido expulsado, lo cual evidentemente marcaba el destino y el rumbo del encuentro”, afirmó.

¿Fueron correctos el penal de Pumas y el gol anulado a Robert Morales?

A diferencia de la acción de Huerta, García Orozco respaldó las otras dos decisiones que generaron controversia en Ciudad Universitaria.

La primera fue la anulación del gol de Robert Morales al minuto 37, después de que el VAR identificara una posición adelantada de Nathan Silva y su interferencia en la jugada que terminó con el balón dentro de la portería de Luis Ángel Malagón.

El especialista explicó que la revisión no solamente debía determinar la posición de fuera de juego del defensor, sino establecer si sus movimientos habían afectado la participación de un adversario. “Él hace el movimiento, hay un contacto con Cervantes y Cervantes choca con Malagón. Entonces ahí ya se considera, conforme a la regla de juego, que está interfiriendo a un adversario con sus movimientos”, detalló.

También defendió el penal señalado a favor de Pumas por una sujeción de Santiago Ramos Mingo sobre Silva. Aunque reconoció que el atacante exageró su caída, sostuvo que el contacto justificaba la sanción.

“Cuando él hace el movimiento hacia adelante, ahí se ve el brazo de Ramos Mingo que lo sujeta del hombro. El hecho de que exagere la caída no significa que no sea motivo para sancionar el tiro penal”, explicó.

García Orozco respalda la expulsión de José Iván Rodríguez en el León vs Chivas

El empate 1-1 entre León y Guadalajara también presentó dos jugadas controvertidas: un posible penal sobre Richard Ledezma durante el primer tiempo y la expulsión de José Iván Rodríguez al minuto 53.

Sobre la primera acción, García Orozco aclaró que el árbitro Guillermo Pacheco Larios nunca señaló una pena máxima, pese a las versiones que circularon en redes sociales. El silbante permitió continuar el encuentro y posteriormente amonestó a Ledezma por su participación en un altercado.

Respecto a la tarjeta roja que dejó a los Esmeraldas con diez jugadores, el analista respaldó la decisión por considerar que Rodríguez impidió una oportunidad manifiesta de gol cuando Santiago Sandoval avanzaba hacia la portería.

“La pelota la abre porque lo sujetan. Pero si te fijas, lleva dirección al arco y ya no hay ningún defensor en buena posición que pueda hacer una cobertura”, argumentó.

¿Por qué fue anulado un gol del Atlas ante Pachuca?

La última acción examinada correspondió al encuentro que Pachuca ganó 4-1 sobre Atlas, en el que Fernando Hernández anuló una anotación rojinegra por una infracción ofensiva.

García Orozco respaldó la decisión al identificar un empujón del atacante del Atlas sobre Bauermann, contacto que, desde su interpretación, provocó un desplazamiento suficiente para sancionar la falta.

“Fernando está bien posicionado, está prácticamente a cinco o seis metros de distancia, con un gran ángulo de la jugada. Vemos cómo el jugador desplaza a Bauermann”, señaló. “Ese pequeño empujón, el desplazamiento existe”, afirmó antes de concluir que el gol había sido correctamente anulado.

El balance de García Orozco sobre la jornada 16 fue favorable a las decisiones de los árbitros en las jugadas analizadas, con una excepción determinante: la falta de expulsión de César Huerta.