Partidos de hoy 10 de septiembre de 2026, y dónde ver en vivo todo el fútbol de este jueves

Pumas y León se verán las caras en un compromiso que sufrió cambio de fecha debido a la participación de la Fiera en la fase final de la Leagues Cup

Partidos 10 de septiembre de 2026 | Claro Sports

La actividad de este jueves 10 de septiembre tendrá como uno de sus focos a la Liga MX, donde Pumas recibe a León en el Estadio Olímpico Universitario a las 21:05 horas. Los universitarios llegan con ocho puntos después de seis jornadas y con la necesidad de reaccionar tras caer 2-0 ante Tijuana, mientras que La Fiera suma 10 unidades y viene de vencer 1-0 al América en su compromiso más reciente, resultado con el que cerró su participación en la Leagues Cup. El conjunto esmeralda también ha conseguido tres victorias en sus primeros seis encuentros del Apertura 2026.

La UEFA Champions League también tendrá seis encuentros para cerrar la primera jornada, con Fenerbahce vs Roma, Bayern Munich vs Bodo/Glimt y Manchester United vs Sabah FK entre los principales partidos del día. Roma aterriza en Estambul después de ganar sus primeros tres compromisos de Serie A, mientras Fenerbahce viene de perder 2-1 ante Besiktas; Bayern, por su parte, busca recuperar el paso luego del 0-0 contra Schalke y tendrá enfrente a un Bodo/Glimt que llega con tres triunfos consecutivos. En Old Trafford, Manchester United regresa a la Champions después de dos temporadas de ausencia y recibe a un Sabah que disputa por primera vez esta fase del torneo europeo.

La jornada también tendrá presencia de Claro Sports con el Estrela Amadora vs Braga de la Liga Portugal, programado a las 13:15 horas, tiempo del centro de México. Estrela llega sin derrota en sus últimos seis encuentros y con una racha en la que ha conseguido resultados como el 3-2 ante Nacional y empates frente a Famalicão y Sporting CP, mientras Braga acumula 12 partidos sin perder y buscará prolongar su momento como visitante. El encuentro podrá seguirse a través de Claro Sports como parte de su cobertura del fútbol portugués.

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Liga MX

Pumas UNAM vs León | 21:05 horas | Canal 5, TUDN y ViX Premium

UEFA Champions League

Fenerbahce vs AS Roma | 10:45 horas | TNT Sports y HBO Max

PSV Eindhoven vs Shakhtar Donetsk | 10:45 horas | FOX One

Bayern Munich vs Bodo/Glimt | 13:00 horas | FOX One

Como vs RB Leipzig | 13:00 horas | HBO Max

Manchester United vs Sabah FK | 13:00 horas | TNT Sports y HBO Max

Slavia Prague vs Lens | 13:00 horas | FOX One

Liga Portugal

Estrela Amadora vs Braga | 13:15 horas | Claro Sports

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Liga de Expansión MX

Alebrijes de Oaxaca vs Durango | 19:00 horas | ESPN 2 y Disney+ Premium

CONMEBOL Libertadores

Independiente del Valle vs Flamengo | 18:30 horas | ESPN 3 y Disney+ Premium

CONMEBOL Sudamericana

Cienciano del Cusco vs Montevideo City Torque | 18:30 horas

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