Resultados de loterías de Medellín, Santander y Risaralda: números que cayeron y ganadores | 30 de octubre de 2026
La emoción de tres loterías anticipó el ánimo de Halloween, que invita a la gente a participar en los juegos de azar.
Por estos días, el ambiente festivo de Halloween le favorece a los juegos de azar en Colombia. El público está en una actitud distendida y se anima a participar en actividades de suerte con la ilusión de ganar un gran premio. Este viernes, hubo el sorteo de tres loterías principales, las cuales llamaron la atención con sus enormes mayores y una gran variedad de secos. Además, los chances habituales.
Lotería de Medellín
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Lotería de Santander
Lotería de Risaralda
Resultados de chances
- Dorado Noche: 1590-4
- Astro Luna: 2259 – Virgo
- Caribeña Noche: 7150-1
- Sinuano Noche: 7115-5
- Cafeterito Noche: 9602-0
- Pick 4: 0683
- Pick 3: 919
- Motilón Noche: 2889
- Fantástica Noche: 9011-8
- Culona Noche: 2107
- Chontico Noche: 5786-0
- Paisita Noche: 4242
Premios de lotería: así se cobran
Cada procedimiento de cobro puede ser distinto según el juego de azar en el que se participó, ya que las compañías pueden tener distintos lineamientos. Los pasos para reclamar un premio están consignados en el reglamento específico del juego, que suele estar impreso en el reverso del billete y también en el sitio web oficial.
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Lo que se suele ver es que los organizadores definen un tope que se puede cobrar en cualquier punto de venta autorizado. Si se supera el límite, la persona deberá cumplir con otros requisitos como documentación o visita a una oficina especializada para dar trámite bajo cierto protocolos de seguridad y liquidación de impuestos.