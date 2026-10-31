Resultados de loterías de Medellín, Santander y Risaralda: números que cayeron y ganadores | 30 de octubre de 2026

La emoción de tres loterías anticipó el ánimo de Halloween, que invita a la gente a participar en los juegos de azar.

Resultados. – Lotería de Medellín.

Por estos días, el ambiente festivo de Halloween le favorece a los juegos de azar en Colombia. El público está en una actitud distendida y se anima a participar en actividades de suerte con la ilusión de ganar un gran premio. Este viernes, hubo el sorteo de tres loterías principales, las cuales llamaron la atención con sus enormes mayores y una gran variedad de secos. Además, los chances habituales.

Lotería de Medellín

Resultados. – Lotería de Medellín.

Lotería de Santander

Resultados. – Lotería de Santander.

Lotería de Risaralda

Resultados. – Lotería de Risaralda.

Resultados de chances

Dorado Noche: 1590-4

1590-4 Astro Luna: 2259 – Virgo

2259 – Virgo Caribeña Noche: 7150-1

7150-1 Sinuano Noche: 7115-5

7115-5 Cafeterito Noche: 9602-0

9602-0 Pick 4: 0683

0683 Pick 3: 919

919 Motilón Noche: 2889

2889 Fantástica Noche: 9011-8

9011-8 Culona Noche: 2107

2107 Chontico Noche: 5786-0

5786-0 Paisita Noche: 4242

Premios de lotería: así se cobran

Cada procedimiento de cobro puede ser distinto según el juego de azar en el que se participó, ya que las compañías pueden tener distintos lineamientos. Los pasos para reclamar un premio están consignados en el reglamento específico del juego, que suele estar impreso en el reverso del billete y también en el sitio web oficial.

Lo que se suele ver es que los organizadores definen un tope que se puede cobrar en cualquier punto de venta autorizado. Si se supera el límite, la persona deberá cumplir con otros requisitos como documentación o visita a una oficina especializada para dar trámite bajo cierto protocolos de seguridad y liquidación de impuestos.

Te puede interesar