Pumas prepara homenaje a Hugo Sánchez y Bennevendo destaca su legado: “Nos representa como canteranos”

El conjunto universitario reconocerá los 50 años del debut profesional del Pentapichichi en el Estadio Olímpico Universitario

Los Pumas de la UNAM preparan un homenaje especial para Hugo Sánchez, quien cumple 50 años de haber debutado en la Primera División del fútbol mexicano. El reconocimiento se realizará este sábado en el Estadio Olímpico Universitario, escenario que recibirá a una de las máximas figuras en la historia del club y del balompié nacional.

De cara a esta celebración, Pablo Bennevendo, defensor universitario y formado en las fuerzas básicas de Pumas, destacó el significado que tiene reconocer a un futbolista que comenzó su trayectoria con los auriazules y posteriormente se convirtió en una figura internacional. Para el lateral, el legado de Hugo Sánchez representa un ejemplo para las nuevas generaciones de canteranos.

“Todos conocemos la gran carrera de Hugo. Que haya salido de aquí de Pumas y nos represente no solo como mexicanos, sino como canteranos, es algo muy lindo. Poderle dar ese reconocimiento va a ser algo muy lindo, no solo para nosotros como canteranos, sino para todos los Pumas”, expresó Bennevendo, quien también manifestó su orgullo por compartir los colores de la institución donde surgió el histórico delantero.

El defensor resaltó que la trayectoria del Pentapichichi es motivo de orgullo para toda la institución, especialmente por su capacidad para trascender del fútbol mexicano al escenario mundial. “Hablando desde la parte personal como canterano, que haya salido un referente así del fútbol mexicano al fútbol mundial es algo muy lindo y es algo de apreciar bastante. También mucho orgullo de que sea parte del club”, agregó.

El homenaje llegará en un momento complicado para los universitarios, que atraviesan un Apertura 2026 marcado por la irregularidad y el riesgo de quedar fuera de la Liguilla. Después de 13 jornadas, los felinos acumulan solamente cuatro victorias y apenas han conseguido un triunfo como locales, por lo que necesitan mejorar sus resultados durante el cierre de la fase regular.

Pablo Bennevendo destaca la trayectoria de Hugo Sánchez | Imago7

Pese a este panorama, Bennevendo descartó que exista presión al interior del vestidor y aseguró que el plantel mantiene la confianza para conseguir la clasificación. “Más que presión, yo diría motivados. Creo que es un lindo reto este que tenemos. Es un cierre muy lindo, para mi gusto, un cierre de Liguilla. El equipo está motivado, es un reto que queremos cumplir y que estamos trabajando”, afirmó el futbolista mexicano.

Asimismo, reconoció que los cambios en el cuerpo técnico, las lesiones y las expulsiones han condicionado el rendimiento del equipo durante el campeonato. Sin embargo, consideró que Pumas comienza a comprender mejor la idea futbolística de Santiago Solari, un proceso de adaptación que, desde su perspectiva, ha mostrado avances a partir del encuentro frente a León y que será fundamental para disputar los últimos cuatro compromisos del torneo.

Finalmente, el lateral envió un mensaje a la afición universitaria, a la que agradeció su respaldo a pesar de los resultados adversos. “Sabemos de la inquietud que tienen y crean que nosotros somos los primeros conscientes y responsables de esta situación”, señaló Bennevendo, quien reiteró el compromiso del plantel de trabajar para devolver a Pumas a los puestos de clasificación y pidió el apoyo de los seguidores en los tres partidos que todavía disputarán en Ciudad Universitaria.