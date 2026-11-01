Resultado de Baloto y Revancha: consulte los números que cayeron hoy | 31 de octubre de 2026

En Claro Sports Colombia puede enterarse de todos los detalles de lo sucedido con esta lotería en su último día de octubre.

¿Cómo jugó Baloto anoche? | X @Baloto_Colombia

El Baloto y Revancha es tan común en cierta parte de la población, sin lugar a dudas es la lotería más importante del país. Por tal motivo en Claro Sports les traemos todos los detalles de lo sucedido este sábado 31 de octubre del 2026, sus números ganadores y cómo seguir jugando para que de una vez por todas le pegue al ‘gordo’.

Resultados del Baloto hoy, 31 de octubre de 2026

Números ganadores: 39 – 21 – 19 – 10 – 29 – 12.

Resultados del Revancha hoy, 31 de octubre de 2026

Números ganadores: 13 – 24 – 17 – 16 – 14 – 13.

Dinámica para jugar Baloto y Revancha

Para entrar a la disputa del premio ‘gordo’, únicamente debe elegir cinco números entre 1 y 45 y una superbalota entre 1 y 16. Entre más números pueda atinarle al resultado de cada día, más dinero podrá ganar usted en el sorteo. Si le atina al premio mayor, se lleva indiscutidamente el premio mayor del juego de azar, el cual crece a medida de que nadie dé en el clavo. De todos modos, tiene la opción de pagar un valor adicional para jugar Revancha y duplicar las oportunidades con el mismo cartón.

¿Dónde comprar tiquetes de Baloto?

El fiel apostador de Baloto y Revancha puede adquirir sus tiquetes en varios establecimientos autorizados de cada una de las ciudades del país. Se compran en oficinas de trámite, farmacias, supermercados, almacenes de cadena y tiendas de barrio que estén plenamente identificadas con el logotipo del juego. El sistema permite registrarse en la plataforma en línea para hacer el pronóstico de forma digital también.

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