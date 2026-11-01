¡Histórica plata para México! Román Bravo-Young conquista la primera medalla mundial en lucha

El mexicano había dejado en el camino al vigente campeón mundial Han Chong-song, pero cayó ante el estadounidense Spencer Lee en la final

Roman Bravo-Young hace historia para México | @conadeoficial

Román Bravo-Young escribió una página histórica para el deporte mexicano al conquistar la medalla de plata en el Campeonato Mundial de Lucha 2026, celebrado en Astaná, Kazajistán. El representante nacional alcanzó el segundo lugar en la categoría de los 57 kilogramos de estilo libre y se convirtió en el primer mexicano en conseguir una presea en un Mundial de lucha de categoría absoluta.

El luchador de 27 años disputó la final este domingo 1 de noviembre ante el estadounidense Spencer Lee, quien se quedó con la medalla de oro tras imponerse por superioridad técnica con marcador de 10-0. Pese a la derrota, Bravo-Young aseguró un resultado sin precedentes para México en esta disciplina, después de una participación en la que superó cuatro rondas eliminatorias.

El camino hacia el podio comenzó con una victoria de 5-2 sobre el kazajo Meirambek Kartbay, representante del país anfitrión. Posteriormente, el mexicano enfrentó a John Leopold, de Mauricio, a quien derrotó por superioridad técnica con marcador de 10-0 en los octavos de final, resultado que le permitió mantenerse en la disputa por las medallas.

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En los cuartos de final, Bravo-Young superó por 4-3 al mongol Munkh Erdene Batkhuyag, en uno de los combates más cerrados de su participación. Con ese triunfo consiguió su boleto a las semifinales, donde tendría como adversario al norcoreano Han Chong-song, campeón mundial defensor de los 57 kilogramos.

El triunfo que marcó la historia llegó ante Han Chong-song, número uno de la siembra y vigente campeón mundial. Bravo-Young se impuso por 4-1 en las semifinales, después de remontar una desventaja inicial. El mexicano consiguió un derribo que le permitió tomar el control del marcador y asegurar su clasificación a la primera final mundial para un representante de México.

La victoria también representó una revancha deportiva para Bravo-Young, quien había perdido ante el propio Han en los cuartos de final del Campeonato Mundial de 2025. En aquella edición, el mexicano se quedó fuera del podio tras caer en el combate por la medalla de bronce contra el armenio Arsen Harutyunyan. Un año después, consiguió superar al campeón defensor y garantizar su presencia entre los dos mejores de su categoría.

En la disputa por el oro, Bravo-Young enfrentó a Spencer Lee, medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Paris 2024. El estadounidense llegó a la final después de derrotar por toque de espaldas al azerbaiyano Islam Bazarganov en las semifinales. Lee consiguió imponerse en el último combate y dejó al representante mexicano con la medalla de plata, la primera de su tipo en la historia nacional.

El resultado de Astaná 2026 representa el mayor logro de México en los Campeonatos Mundiales de lucha a nivel absoluto. Bravo-Young, quien también representó al país en los Juegos Olímpicos de Paris 2024 y cuenta con dos títulos universitarios de la NCAA, sumó un nuevo capítulo a su trayectoria deportiva. Su medalla establece un precedente para la lucha mexicana de cara a las próximas competencias internacionales.