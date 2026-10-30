Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, en vivo: horario y dónde ver la Ceremonia de Inauguración

Senegal recibirá a delegaciones de 206 comités olímpicos nacionales y al Equipo Olímpico de Refugiados en la ceremonia inaugural

Dónde ver la Ceremonia de Inauguración de Dakar 2026 | Claro Sports

África está por recibir por primera vez una competición olímpica y México será parte de este acontecimiento. La Ceremonia de Inauguración de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 se celebrará este sábado 31 de octubre, a las 12:30 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Abdoulaye Wade de Diamniadio, Senegal. El evento podrá seguirse en vivo a través de Claro Sports y Claro Sports Premium, con un espectáculo que reunirá música, danza, expresiones culturales africanas y el tradicional encendido del pebetero. México estará representado por 62 atletas que competirán en 19 disciplinas, en una edición que contará con representantes de 206 comités olímpicos nacionales y el equipo de refugiados.

La cuarta edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud reunirá a aproximadamente 2,700 deportistas, quienes competirán del 31 de octubre al 13 de noviembre en 25 deportes y 153 pruebas con medalla, distribuidos entre Dakar, Diamniadio y Saly. La ceremonia inaugural tendrá una duración aproximada de 90 minutos y contará con la presencia de autoridades deportivas y representantes internacionales.

Fecha y horario de la Ceremonia de Inauguración de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2026

La Ceremonia de Inauguración de Dakar 2026 se realizará el sábado 31 de octubre a las 12:30 horas, tiempo del centro de México, equivalentes a las 18:30 horas de Senegal. El evento se desarrollará en el Estadio Abdoulaye Wade, ubicado en Diamniadio, a las afueras de Dakar, con capacidad aproximada para 55 mil espectadores. El programa tendrá una duración estimada de una hora y media, por lo que su conclusión está prevista alrededor de las 14:00 horas de la Ciudad de México.

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Durante la ceremonia se llevarán a cabo presentaciones artísticas, actos protocolarios y el encendido del pebetero olímpico, además de las actividades de bienvenida a las delegaciones participantes. La organización prepara una puesta en escena centrada en la historia, las tradiciones y la diversidad cultural de Senegal y el continente africano, bajo el lema “África da la bienvenida, Dakar celebra”.

¿Quién transmite en vivo la Ceremonia de Inauguración de los Juegos Olímpicos de la Juventud?

La Ceremonia de Inauguración de Dakar 2026 podrá verse en vivo por Claro Sports, que comenzará su cobertura el sábado 31 de octubre a las 12:30 horas, tiempo del centro de México. La plataforma también transmitirá las competencias más relevantes de los Juegos Olímpicos de la Juventud, con seguimiento a los deportistas mexicanos, sus resultados y las pruebas por medalla durante las dos semanas de actividad.

Los espectadores también podrán seguir la ceremonia completa y sin interrupciones publicitarias mediante Claro Sports Premium, servicio que tendrá cobertura en México y otros 16 países de Latinoamérica: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

A nivel internacional, Olympics.com y el canal oficial de los Juegos Olímpicos en YouTube también han anunciado la transmisión de la ceremonia, aunque su disponibilidad puede depender del territorio. Para el público mexicano, Claro Sports y Claro Sports Premium son las opciones confirmadas para seguir el inicio de Dakar 2026.

Delegación Mexicana en Dakar 2026: ¿Cuántos atletas participan y en qué disciplinas?

México participará en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 con una delegación de 62 deportistas, integrada por 41 mujeres y 21 hombres, de acuerdo con la información presentada por el Comité Olímpico Mexicano (COM). Los representantes nacionales competirán en 19 de los 25 deportes del programa oficial, con participación en pruebas individuales, de parejas, equipos mixtos y disciplinas colectivas.

La delegación mexicana estará encabezada por Ariadna Chávez, seleccionada de judo, y Daniel Saborío, representante de natación, quienes fueron designados como abanderados para la inauguración. Entre las disciplinas con mayor número de integrantes destacan el balonmano de playa con 10 atletas, atletismo y béisbol 5 con ocho representantes cada uno, y gimnasia artística con seis.

Estas son las 19 disciplinas en las que competirá México y la cantidad de atletas inscritos:

Disciplina Atletas mexicanos Atletismo 8 Bádminton 1 Baloncesto 3×3 4 Balonmano de playa 10 Béisbol 5 8 Boxeo 4 Ciclismo de ruta 2 Gimnasia artística 6 Judo 1 Lucha de playa 2 Natación 2 Remo costero 2 Skateboarding 1 Taekwondo 4 Tiro con arco 2 Triatlón 1 Vela 1 Voleibol de playa 2 Wushu 1 Total 62

La participación mexicana comenzará desde las primeras jornadas del calendario y se extenderá hasta los últimos días de competencia. Dakar 2026 será la cuarta aparición de México en los Juegos Olímpicos de la Juventud de verano, después de Singapur 2010, Nanjing 2014 y Buenos Aires 2018. El objetivo será sumar nuevas medallas y dar continuidad al desarrollo de deportistas que posteriormente puedan incorporarse al ciclo olímpico de mayores.

¿Cuántos países compiten en los Juegos Olímpicos de la Juventud?

Los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 contarán con representantes de los 206 Comités Olímpicos Nacionales reconocidos por el Comité Olímpico Internacional (COI), además del Equipo Olímpico de Refugiados Juvenil. Esto significa que el evento contempla 207 representaciones deportivas, aunque la cifra no debe interpretarse como 207 países, debido a que el equipo de refugiados no representa a una nación.

La participación de aproximadamente 2,700 atletas en 25 deportes permitirá reunir a jóvenes de distintas regiones del mundo. Los organizadores también establecieron como parte de su programa la igualdad de participación entre mujeres y hombres, además de medidas para favorecer la representación de los comités olímpicos africanos. Las competencias se distribuirán entre ocho instalaciones deportivas ubicadas en Dakar, Diamniadio y Saly.

¿Quién canta en la Ceremonia de Inauguración y qué invitados están confirmados?

La organización de Dakar 2026 confirmó que la ceremonia incluirá músicos, cantantes, bailarines y artistas procedentes de Senegal y otros países africanos, aunque hasta el jueves 29 de octubre no se había publicado una lista oficial con los nombres de los intérpretes. Una de las figuras vinculadas al evento es la cantante senegalesa Mamy Mbaye, encargada de interpretar Teranga, la canción oficial de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2026. Sin embargo, su participación en vivo durante la ceremonia todavía no ha sido confirmada.

El espectáculo estará bajo la dirección artística de Adama Diop y la supervisión de Khady Niang, directora de ceremonias del comité organizador. Se prevé la intervención de más de 600 bailarines, junto con presentaciones que abordarán la identidad cultural y las tradiciones de Senegal. La organización también adelantó que la última persona encargada de portar la antorcha será un deportista senegalés, aunque su identidad permanecerá reservada hasta el momento del encendido del pebetero.

Entre los invitados confirmados destacan Bassirou Diomaye Faye, presidente de Senegal, y Kirsty Coventry, presidenta del Comité Olímpico Internacional. El mandatario senegalés tendrá a su cargo la declaración oficial de apertura de los Juegos. También está prevista la presencia de autoridades internacionales y representantes del movimiento olímpico, en una ceremonia que dará inicio a la primera edición de una competición olímpica organizada en territorio africano.