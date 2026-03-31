México refuerza su selección de taekwondo con Luis Noguera rumbo a Los Angeles 2028

Luis Noguera se une al equipo de René Lizárraga y Abel Mendoza, encargados de encaminar a la selección mexicana de taekwondo en este ciclo

México se ilusiona en el taekwondo | Imago7

México contrató los servicios de un nuevo entrenador de taekwondo que se sumará a la labor que realizan René Lizárraga y Abel Mendoza con la selección mayor. Ahora estará el venezolano Luis Noguera con el equipo tricolor, que está concentrado en las instalaciones del Centro Deportivo Olímpico Mexicano (CDOM), y con quienes esperan mejorar en Los Angeles 2028, luego de que no han tenido medallas desde Rio 2016.

La llegada del ex taekwondoín, que compitió en Atenas 2004 en los -80 kg y ahora estará con la selección mexicana, está lista para afrontar el 9 y 10 de abril el clasificatorio para los Juegos Centroamericanos de Santo Domingo, en donde buscarán las 16 plazas y analizarán a países que han crecido como Colombia, República Dominicana y Costa Rica, que se han vuelto rivales muy fuertes.

“Sabemos que México siempre será un rival a vencer. En el taekwondo contamos en algunas categorías con gente de talla olímpica, talla mundial; ese es el enfoque que tenemos. Cada quien trabaja para eso, sabemos que cada categoría son diferentes objetivos a cumplir. Ese es el principal objetivo: tratar de lograr todas las plazas”, dijo Abel Mendoza, entrenador nacional, en entrevista con Claro Sports.

De los 16 taekwondoínes, 10 son caras nuevas en el equipo, con los que buscarán que México lleve equipo completo y domine nuevamente la zona en su deporte, pues en San Salvador 2023 se quedaron en el segundo lugar del medallero.

“Siempre la expectativa es alta del taekwondo y del equipo de taekwondo, pero tenemos que ser conscientes de que hay gente nueva, hay gente que no tiene un ranking y eso es lo que podría, a veces, ponernos en esa desventaja con equipos que están cumpliendo con eso; pero también estamos trabajando para eso”, explicó el ex taekwondoín en la división de los -63 kg.

La selección la integran Fernanda Hernández, en -46 kg; Nadia Ferreira, en -53 kg; Karla Rodríguez, en -62 kg; Isabella Lovaglio, en -73 kg; Daniela Souza, en -49 kg; Fabiola Villegas, en -57 kg; Leslie Soltero, en -67 kg; Paloma García, en -73 kg. Mientras que en la varonil están Daniel Vázquez, en -54 kg; Zaid Pérez, en -58 kg; David Millán, en -63 kg; Mauricio Ontiveros, en -68 kg; Rubén Nava, en -74 kg; Axel Coronado, en -80 kg; José Haro, en -87 kg y Carlos Sansores, en +87 kg.

Recientemente, Abel aceptó el reto de ser uno de los entrenadores nacionales de taekwondo, que ahora son tres, y que su primera meta serán las plazas para Santo Domingo; después, las medallas en la justa regional y que los mexicanos comiencen en junio a sumar los puntos para el ranking olímpico.

“El taekwondo se ha venido lastimando en la exigencia que se le da a los atletas, pero tenemos que ser conscientes de que ha habido cambios de reglamentos, de sistema, y tenemos que adaptarnos rápido”, acotó.