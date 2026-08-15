México cae en semifinales del Mundial de Flag Football y se jugará el boleto olímpico ante Gran Bretaña

El equipo femenil perdió 20-6 ante Canadá y ahora enfrentará a Gran Bretaña por el último boleto directo a Los Angeles 2028

La selección azteca se jugará el pase en el partido por el tercer lugar | IFAF

La selección mexicana femenil no pudo avanzar a la final del Mundial de Flag Football ni asegurar este sábado su clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028. Canadá se impuso 20-6 en las semifinales y mandó al conjunto tricolor al partido por el tercer lugar, donde todavía tendrá una oportunidad de conseguir el boleto olímpico.

México había comenzado el día con un triunfo dramático de 27-26 sobre España en los cuartos de final. El equipo de azteca dominó la primera mitad y llegó al descanso con ventaja de 20-6, pero el encuentro cambió completamente después de la pausa y las españolas respondieron con 20 puntos para llevar la definición hasta los últimos segundos.

España consiguió ponerse 26-20 arriba, pero el Tricolor tuvo una última posesión con menos de un minuto en el reloj. Andrea Martínez apareció con una espectacular recepción en la zona de anotación para empatar el encuentro y Silvia Contreras convirtió el punto extra que colocó el 27-26 definitivo y aseguró el pase mexicano a las semifinales.

El touchdown de Andy Martínez para empatar el partido y la conversión con Silvia Contreras para tomar la delantera 🇲🇽🔥🤯

Así termina el partido!

🇲🇽 México 27-26 España 🇪🇸 @espnmx | @ifafmedia pic.twitter.com/hgNYglO6kT — NFL México (@nflmx) August 15, 2026

Canadá frena a México y asegura su boleto olímpico

La semifinal tuvo un desarrollo muy diferente. Canadá impuso condiciones desde el comienzo y México nunca logró encontrar el ritmo ofensivo que había mostrado durante el resto del campeonato. Caroline Moquin-Joubert consiguió dos touchdowns sin respuesta y el conjunto de la hoja de maple llegó al descanso con ventaja de 13-0.

El panorama se complicó todavía más al comienzo de la segunda mitad, cuando Diana Flores sufrió una intercepción. La defensa canadiense mantuvo bajo presión a la ofensiva mexicana y el marcador llegó hasta 20-0 mientras el reloj seguía avanzando sin que el Tricolor pudiera reaccionar.

México consiguió finalmente romper el cero cuando quedaban cerca de tres minutos, con Silvia Contreras entrando a la zona de anotación para colocar el 20-6. Sin embargo, el touchdown llegó demasiado tarde para construir una remontada y Canadá administró los últimos minutos para sellar su clasificación a la final ante Estados Unidos.

En un partido durísimo para la Selección Mexicana Femenil, México cae 20-6 ante Canadá y se jugará el pase a Juegos Olímpicos mañana en el partido por el tercer lugar🇲🇽🏈@ESPNmx | @IFAFMedia pic.twitter.com/wekIwmSIfn — NFL México (@nflmx) August 15, 2026

México se jugará ante Gran Bretaña el boleto a Los Angeles 2028

A pesar de la derrota, la selección mexicana todavía depende de sí misma para conseguir su lugar en los Juegos Olímpicos. El Mundial entrega dos plazas por género para Los Angeles 2028, pero Estados Unidos ya cuenta con clasificación automática como país anfitrión. Por ello, Canadá aseguró uno de los boletos disponibles con su pase a la final y la otra plaza se definirá en el encuentro por el tercer lugar.

El rival será Gran Bretaña, que también terminó invicta la fase de grupos con tres victorias y una diferencia acumulada de +41. En los cuartos de final, el conjunto británico eliminó 26-20 a Panamá antes de caer en semifinales, por lo que llegará al duelo del domingo 16 de agosto con la misma necesidad que México.

¿Qué pasa si México pierde ante Gran Bretaña?

Una derrota no eliminaría definitivamente las posibilidades olímpicas de México, pero obligaría al equipo a buscar la clasificación por una ruta mucho más larga. Las últimas tres plazas por género se repartirán mediante las Olympic Q-Series de 2028, cuya competencia de flag football tendrá etapas en Montreal, del 1 al 4 de junio, y Orlando, del 8 al 11 de junio. Los tres mejores equipos de cada género obtendrán una cuota olímpica, con la condición de que esas plazas representen al menos a dos continentes.

Para llegar a esa instancia, los equipos deberán conseguir su lugar a través de los campeonatos continentales de 2027. El torneo clasificatorio reunirá a diez selecciones y contemplará a los dos mejores conjuntos elegibles de cada campeonato continental; las selecciones que ya hayan conseguido su boleto mediante el Mundial de 2026 no podrán participar en las Olympic Q-Series.

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