¿Qué necesita Antigua para ser el primer semifinalista del Clausura 2026 de Guatemala?

Es el único que podría conseguirlo en la jornada entrante.

Antigua GFC y un triunfo imporante frente a Guastatoya | Facebook: Antigua GFC

Antigua está cada vez más cerca de asegurar su clasificación directa a las semifinales del Torneo Apertura 2026 de Guatemala. A falta de cuatro jornadas para el cierre de la fase regular, el equipo dirigido por Mauricio Tapia lidera en soledad con 35 puntos y podría convertirse en el primero en conseguir ese objetivo durante la próxima fecha.

El conjunto colonial ha construido una ventaja que le permite afrontar la recta final en una posición favorable. Ahora tiene la oportunidad de transformar su buena campaña en un beneficio concreto: garantizar su presencia entre los cuatro mejores sin tener que disputar una instancia previa de eliminación directa.

El formato del campeonato establece que los dos primeros de la fase regular avanzan directamente a semifinales. Por eso, la pelea de Antigua en estas últimas jornadas pasa por asegurarse uno de esos lugares. Terminar en lo más alto sigue siendo una aspiración, aunque confirmar su permanencia entre los dos primeros ya representaría un paso importante hacia la disputa del título.

Para conseguirlo en la próxima fecha, Antigua necesita comenzar por resolver su propio compromiso. Una victoria frente a Malacateco lo llevaría a 38 puntos y lo dejaría a la espera de los resultados de sus perseguidores. Ganar es la condición indispensable para que pueda concretarse la clasificación anticipada en esta jornada.

Además, necesita que Deportivo Mixco pierda frente a San Pedro. Ese resultado impediría que uno de sus competidores recortara la diferencia y permitiría al líder ampliar su margen. La atención del equipo de Tapia estará, por lo tanto, repartida entre su partido y lo que ocurra en ese encuentro.

La otra condición es que Guastatoya no consiga vencer a Suchitepéquez. Con esa combinación de resultados, Antigua dejaría fuera del alcance de esos perseguidores uno de los dos boletos directos a semifinales: la diferencia sería de al menos diez puntos cuando solamente quedarían nueve por disputar.

La posibilidad depende de tres resultados, por lo que el equipo colonial todavía no puede dar por cumplido el objetivo. Sin embargo, incluso si la combinación no se concreta ahora, una victoria ante Malacateco fortalecería su posición para intentarlo en la siguiente jornada. Su ventaja le permite depender principalmente de lo que sea capaz de hacer en sus propios encuentros.

Antigua afrontará así una fecha que podría darle una primera recompensa por su rendimiento durante el Apertura. Clasificarse con tres jornadas de anticipación le permitiría encarar el cierre con el boleto a semifinales asegurado, aunque todavía tendría por delante la disputa por el liderato. El primer paso será vencer a Malacateco y después esperar que los otros marcadores acompañen.

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