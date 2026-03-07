San Carlos vs Alajuelense en vivo: partido de la Liga de Costa Rica 2026

Sigue el minuto a minuto en vivo del partido entre San Carlos y Alajuelense por la jornada 11 del Torneo Clausura de Costa Rica.

San Carlos vs Alajuelense, minuto a minuto

¡Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre San Carlos y Alajuelense! El Estadio Carlos Ugalde Álvarez será el escenario de este encuentro correspondiente a la jornada 11 del Clausura 2026 en la Liga Promerica. Ambos equipos llegan con objetivos claros en la tabla: San Carlos busca mantenerse entre los primeros puestos, mientras que Alajuelense intentará continuar con su recuperación en el campeonato. A continuación, te contamos todos los detalles y las incidencias del partido en vivo.

San Carlos suma 17 puntos y se ubica en la tercera posición del torneo, con un registro de cinco victorias, dos empates y tres derrotas. El conjunto dirigido por Walter Centeno atraviesa un momento positivo y acumula cuatro partidos sin conocer la derrota. En sus compromisos recientes logró victorias importantes frente a Guadalupe y Herediano, además de sumar un empate 1-1 ante Cartaginés y un 0-0 como visitante contra Puntarenas. El equipo norteño apunta a mantenerse en zona de clasificación y seguir sumando en casa.

Alajuelense, por su parte, tiene 12 puntos y ocupa el sexto lugar de la tabla con tres triunfos, tres empates y cuatro caídas. El equipo dirigido por Óscar “Machillo” Ramírez ha tenido un torneo irregular, pero en la última jornada logró una victoria 2-0 frente a Cartaginés en el Estadio Alejandro Morera Soto. Ese resultado puso fin a una racha de cuatro partidos sin ganar y ahora el objetivo será sostener esa mejora para escalar posiciones.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el San Carlos vs Alajuelense hoy sábado 7 de marzo de 2026?

El encuentro entre San Carlos y Alajuelense está programado para el sábado 7 de marzo a las 20:00 horas y se disputará en el estadio Carlos Ugalde Álvarez. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de TIGO Sports.

Alineaciones del San Carlos vs Alajuelense para la jornada 11, al momento

Ni San Carlos ni Alajuelense cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la fecha 11 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Costa Rica. Se estima que Walter Centeno y Machillo Ramírez no harán muchas variantes con respecto a los partidos anteriores.

San Carlos : Mario González; Jordy Evans, Yosel Pereira, Jean Carlo Agüero, Keiner Córdoba, Dylan Masis; Christian Martínez, Kenneth Cerdas, Emmanuel Hernández, Kendall Gómez; y Jorman Aguilar. DT : Walter Centeno.

: Mario González; Jordy Evans, Yosel Pereira, Jean Carlo Agüero, Keiner Córdoba, Dylan Masis; Christian Martínez, Kenneth Cerdas, Emmanuel Hernández, Kendall Gómez; y Jorman Aguilar. : Walter Centeno. Alajuelense: Washington Ortega; Ronald Matarrita, Fernando Piñar, Aarón Salazar, Santiago van der Putten; Celso Borges, Alejandro Bran; Rashir Parkins, Creichel Pérez; Ronaldo Cisneros y Kenneth Vargas. DT: Machillo Ramírez.

Antecedentes del San Carlos vs Alajuelense y últimos resultados en la Liga de Costa Rica

stos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron San Carlos y Alajuelense:

24 de enero de 2026 | Alajuelense 1-0 San Carlos | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 6 de diciembre de 2025 | San Carlos 0-2 Alajuelense | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 16 de septiembre de 2025 | Alajuelense 2-0 San Carlos | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 27 de marzo de 2025 | Alajuelense 0-0 San Carlos | Torneo Clausura 2025

| Torneo Clausura 2025 29 de enero de 2025 | San Carlos 0-0 Alajuelense | Torneo Clausura 2025

