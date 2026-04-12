China y Estados Unidos se bañan de oro en la Copa del Mundo de Tiro con Arco Puebla 2026

Las mexicanas, Ángela Ruiz, Alejandra Valencia y Ana Paula Vázquez recibieron su medalla de bronce y estuvieron en el podio junto a China y Turquía

China y Estados Unidos ganan oro, México es de bronce | Claro Sports

La Copa del Mundo de Tiro con Arco Puebla 2026 vivió una jornada intensa con las tres finales por equipos en arco recurvo, donde China y Estados Unidos se repartieron las medallas de oro en un día marcado por el dominio asiático y la precisión en momentos clave. En las competencias femenil, varonil y mixto, los detalles y la consistencia definieron a los campeones, mientras que México destacó al subir al podio en la prueba femenil.

La actividad reunió a algunas de las mejores selecciones del mundo, con duelos cerrados y actuaciones contundentes que reflejaron el nivel internacional del circuito. Desde barridas hasta desempates por shoot off, las finales ofrecieron distintos escenarios que mantuvieron la tensión hasta el último disparo.

China, oro por equipos femenil

China se proclamó campeona tras imponerse con autoridad 6-0 a Turquía en la final por equipos femenil. El conjunto asiático, integrado por Jingyi Zhu, Yuwei Huang y Qi Yu, dominó desde el inicio con parciales de 56-54, 56-49 y 54-51, sin permitir reacción de sus rivales. La precisión en cada set fue clave para cerrar la serie en solo tres episodios.

Por su parte, Turquía, con Elif Gokkir, Dunya Yenihayat y Gizem Ozkan, no logró encontrar consistencia en los momentos determinantes. En esta misma prueba, México se quedó con la medalla de bronce, luego de que Alejandra Valencia, Ángela Ruiz y Ana Paula Vázquez vencieran a España por 6-2, logrando así su primera medalla por equipos en una Copa del Mundo.

Estados Unidos se corona por equipos varonil

La final varonil fue la más cerrada de la jornada, con Estados Unidos llevándose el oro tras vencer 5-4 a Turquía en un emocionante desenlace definido en shoot off. El equipo estadounidense, conformado por Brady Ellison, Christian Stoddard y Jack Williams, comenzó con ventaja al ganar el primer set 55-54, pero Turquía reaccionó para igualar el marcador.

El encuentro se mantuvo equilibrado con empates en el tercer y cuarto set (53-53 y 57-57), lo que obligó a un desempate final. En el shoot off, ambas selecciones empataron 29-29, pero tras la revisión de flechas, Estados Unidos se quedó con la medalla de oro, superando al equipo turco liderado por Mete Gazoz, Bermik Tumer y Berkay Akkoyun.

Final arco recurvo por equipos mixto

En la modalidad mixta, China volvió a imponer condiciones al derrotar 5-1 a Estados Unidos en la final. La dupla integrada por Jingyi Zhu y Jingxuan Sun mostró solidez desde el inicio, al ganar el primer set 36-33 y tomar ventaja en el marcador.

El dominio chino se consolidó en el segundo set con un 38-36, mientras que el tercer parcial terminó empatado 39-39, resultado que aseguró el título para el equipo asiático. En el duelo por el bronce, Turquía venció a Colombia 5-1, con la dupla de Elif Gokkir y Mete Gazoz superando a Isabella Forero y Santiago Arcilla, quienes no pudieron revertir la diferencia tras un segundo set condicionado por un siete.

De esta manera, la jornada dejó claro el alto nivel competitivo del arco recurvo por equipos en Puebla, con actuaciones destacadas y equipos que ya perfilan su camino rumbo a los próximos compromisos del calendario internacional.

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