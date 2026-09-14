Erick Portillo vuelve al podio en el World Athletics Ultimate Championship 2026

El mexicano quedó únicamente por detrás del italiano Gianmarco Tamberi y del estadounidense JuVaughn Harrison

Erick Portillo sigue consolidando su mejor año | Reuters

Erick Portillo volvió a colocar a México entre los primeros lugares del salto de altura internacional. El atleta chihuahuense terminó en el tercer sitio del World Athletics Ultimate Championship 2026, celebrado en Budapest, Hungría, después de superar la barra colocada en 2.26 metros y cerrar su participación entre los tres primeros de una competencia que reunió a ocho de los principales especialistas de la prueba.

El mexicano quedó únicamente por detrás del italiano Gianmarco Tamberi, quien se llevó el primer lugar con 2.37 metros, y del estadounidense JuVaughn Harrison, segundo con un registro de 2.30. Portillo, de 25 años, aseguró así otro podio internacional en una temporada en la que ha mantenido presencia frente a competidores ubicados entre los primeros puestos del ranking mundial.

El resultado en Budapest se suma al recorrido que comenzó en marzo, cuando Portillo consiguió la medalla de plata en el Campeonato Mundial de Atletismo Indoor de Toruń, Polonia. El mexicano superó los 2.30 metros, marca personal, y terminó segundo detrás del ucraniano Oleh Doroshchuk, quien registró la misma altura, pero se quedó con el título por su secuencia de intentos.

Aquella actuación tuvo un lugar en los registros del atletismo mexicano. Portillo se convirtió en el primer representante de México en conseguir una medalla mundial en salto de altura, además de obtener la primera plata del país en la historia de los Mundiales bajo techo. Antes de su resultado, México únicamente había subido al podio de esta competencia con Ernesto Canto, bronce en los 5,000 metros en 1987, y Alejandro Cárdenas, tercero en los 400 metros en 1999.

Los resultados continuaron durante la temporada al aire libre. El 29 de mayo se impuso en el Memorial Irena Szewinska, correspondiente al World Athletics Continental Tour Gold, con un salto de 2.24 metros en Bydgoszcz, Polonia. Semanas después volvió a terminar en primer lugar en el Golden Spike de Ostrava, donde alcanzó los 2.27 metros y superó al checo Jan Štefela mediante el criterio de desempate.

¡ERICK PORTILLO, ENORME! 🥉🔥



México celebra contigo ese tercer lugar en el World Athletics Ultimate Championship. 🇲🇽👏🏼 pic.twitter.com/GZZxGMU1Vf — Rommel Pacheco (@Rommel_Pacheco) September 13, 2026

Portillo también trasladó esos resultados a la Diamond League 2026. En Roma consiguió el segundo puesto con 2.23 metros y sumó puntos durante el circuito con participaciones en Doha, Mónaco y Katowice. Su campaña le permitió avanzar a la definición de Bruselas y convertirse en el primer mexicano de la rama varonil en disputar una final de la Diamond League.

En aquella final, disputada el 4 de septiembre, terminó sexto después de superar los 2.21 metros y fallar sus tres intentos sobre 2.25. El resultado cerró su paso por la Diamond League antes de viajar a Budapest, donde regresó al podio apenas nueve días después. Durante 2026 también conquistó el salto de altura de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo con una marca de 2.24 metros.

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El tercer puesto en el Ultimate Championship deja a Portillo con dos resultados entre los tres primeros en competencias mundiales durante 2026: la plata del Mundial Indoor y el podio conseguido en Budapest. Después de competir en los Juegos Olímpicos de Paris 2024, donde terminó en el lugar 15, el mexicano continúa su ciclo hacia Los Angeles 2028 con una marca personal de 2.30 metros y resultados ante varios de los saltadores que forman parte de la pelea internacional en su disciplina.

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