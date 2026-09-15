Mundial de Atletismo 2029 será histórico: Nairobi albergará por primera vez la competencia en África

Kenia fue elegida por World Athletics como sede del campeonato mundial de 2029, mientras que Múnich organizará la edición de 2031

Kenia fue elegida por World Athletics como sede del mundial de 2029 | Reuters

El Mundial de Atletismo 2029 tendrá una sede histórica, ya que Nairobi, Kenia, fue elegida como anfitriona de la competencia, convirtiéndose en la primera ciudad africana en recibir el Campeonato Mundial de Atletismo al aire libre. La decisión fue tomada por el Consejo de World Athletics durante una reunión celebrada en Budapest, Hungría.

La candidatura de Nairobi superó las propuestas de Londres y Roma para organizar la edición de 2029. Dos años después, el campeonato regresará a Europa con Múnich 2031, ciudad alemana que se impuso a las otras aspirantes y volverá a colocar a Alemania como sede del evento después de Stuttgart 1993 y Berlín 2009.

“Llevar nuestros campeonatos a África por primera vez será histórico”, declaró Sebastian Coe, presidente de World Athletics, tras anunciar la elección. El dirigente destacó la tradición de Kenia en el atletismo y señaló que Nairobi presentó una candidatura con las condiciones necesarias para albergar una competencia de esta magnitud.

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Kenia cuenta con una de las mayores historias dentro del atletismo mundial y ocupa el segundo lugar histórico en medallas de los Campeonatos del Mundo, solo detrás de Estados Unidos. El país ha sido protagonista en pruebas de fondo con atletas como Eliud Kipchoge, Faith Kipyegon y David Rudisha, además de contar con experiencia previa en eventos internacionales.

El Mundial de Atletismo 2029 se realizará en el estadio Kasarani de Nairobi, recinto que será modernizado y que cuenta con capacidad para 48,000 espectadores. El inmueble ya recibió competencias como el Mundial Juvenil de 2017 y el Mundial sub 20 de 2021, además del Campeonato Mundial de Campo a Través de 2007 celebrado en Mombasa.

Meet our next host cities for the World Championships ‼️



Nairobi and Munich have been selected to host the 2029 and 2031 World Athletics Championships, respectively, following one of the strongest bidding processes in the history of the sport’s flagship event.



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La elección de Nairobi forma parte de la expansión del calendario deportivo internacional hacia África. El continente también recibirá los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 y será sede del Mundial de fútbol de 2030, donde Marruecos compartirá organización con España y Portugal.

Antes de Nairobi, el Mundial de Atletismo tendrá como sede a Beijing 2027, mientras que después de la edición africana la competencia regresará a Alemania con Múnich 2031. La decisión mantiene una ruta que llevará el campeonato por tres continentes en tres ediciones consecutivas.

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Con la designación de Nairobi, Kenia tendrá la oportunidad de organizar por primera vez el máximo evento del atletismo mundial. “El mundo vendrá a un país donde correr es más que una competición, es nuestra historia nacional”, señaló Salim Mvurya, secretario del Gabinete de Kenia para Asuntos de la Juventud, Economía Creativa y Deportes.

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