¡Colombia es mundialista! El equipo femenino de voleibol se clasifica a la cita orbital

La Selección Colombia de Voleibol se quedó con el tercer lugar del preolímpico y se clasificó al Mundial Femenino 2027.

Colombia al Mundial de voleibol | COC

Colombia es mundialista. La Selección Colombia Femenina de Voleibol se clasificó al Campeonato Mundial 2027. El tiquete a la cita orbital fue obtenido por el equipo ‘cafetero’ gracias a ser terceras en el Campeonato Sudamericano Preolímpico que tuvo lugar del 8 al 13 de septiembre en Río de Janeiro, Brasil.

El certamen citado se disputó con un formato de todos contra todos. Colombia, Chile, Brasil, Argentina, Perú y Venezuela, fueron las selecciones participantes. El equipo campeón no solo se hacía con el título preolímpico, sino también la clasificación directa a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

Así mismo, las tres mejores nominas del ranking final del evento internacional se hacía acreedores de un cupo para el Campeonato Mundial Femenino de Voleibol. Justamente, este fue el escenario que tuvo lugar para la Selección Colombia. Una nueva muestra de que poco a poco, las ‘tricolores’ van tomando aún más importancia en este deporte.

MÁS INFORMACIÓN: Daniela Zapata abre la cuenta de oros de Colombia en los Juegos Suramericanos 2026

Así obtuvo Colombia su clasificación al Mundial Femenino de Voleibol

El recorrido en el preolímpico para Colombia comenzó con un duro enfrentamiento ante Chile. Allí, con parcial de 25-19, 25-20 y 25-19, venció al equipo de la estrella solitario por 3-0. Luego, el camino lo llevó a verse las caras con Argentina. Un juego bastante cambiante que tenía a la ‘tricolor’ ad portas del triunfo, pero donde la ‘albiceleste’ terminó remontando por 2-3 en el global.

La fecha número tres vibró con el duelo entre Colombia y Brasil. Las locales se quedaron con la victoria por parciales de 19-25, 18,25 y 34-36. Luego en la penúltima jornada, las ‘cafeteras’ volvieron a las sendas del triunfo al superar a Perú y asegurando el tercer lugar de la competencia.

La acción se cerró ante Venezuela con derrota por un marcador global de 1-3. Sin embargo, Colombia logró el objetivo de clasificarse al Campeonato Mundial de Voleibol. Adicionalmente, Ana Karina Laya estuvo presente en el ranking de las mejores jugadoras de la competición.

Así entonces, del 20 al 5 de septiembre del 2027 se llevará a cabo el Campeonato Mundial de Voleibol Femenino. En esta ocasión las sedes serán Canadá y Estados unidos. Vale la pena recordar que, está será la tercera participación consecutiva del país ‘cafetero’ en la cita orbital.

Te puede interesar: