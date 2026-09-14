Daniela Zapata abre la cuenta de oros de Colombia en los Juegos Suramericanos 2026

Daniela Zapata se coronó campeona de la prueba de trampolín de un metro de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Daniela Zapata y el primer oro para Colombia | COC

El domingo 13 de septiembre se abrió el telón de los XIII Juegos Suramericanos 2026. El certamen que hace parte del ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028 tiene como sede a la provincia de Santa Fe, Argentina. Justamente, en esta primera jornada, Colombia comenzó con el pie derecho.

De la mano de Daniela Zapata, la delegación amarilla, azul y roja consiguió su primer título suramericano. En la prueba femenina de trampolín de un metro, la colombiana se quedó con la medalla de oro. Un total de 253,00 puntos en cinco saltos fue lo que puso a la ‘cafetera’ en lo más alto del podio.

El segundo lugar fue adjudicado por una brasileña, Anna Rodriguez se bañó en plata tras un puntaje acumulado de 241,40 puntos. Así mismo, Luana Wanderley cerró el podio con un registro de 238,20 puntos. Una disciplina donde Colombia cada vez se hace más presente.

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El camino al primer título suramericano de Colombia en Santa Fe 2026

Nada más y nada menos que desde el primer salto, Daniel Zapata puso a Colombia en lo más alto. En la primera ejecución, la ‘tricolor’ descrestó con un salto de 403B de 2,4 grados de dificultad. Acción por la cual recibió 54,000 puntos, siendo esta la mejor puntuciación de toda la jornada.

La segunda ronda le entregó otros 53,30 puntos y pasó la barrera de las 100 unidades. Luego, sumó 48,30 y 48,00 puntos más en su tercer y cuarto salto, respectivamente. Y ya para terminar, los últimos dos intentos le dieron el puntaje suficiente para llegar a los 253,00 puntos y quedarse con la medalla de oro.

Así entonces, Daniel Zapata abrió la cuenta de medallas doradas de Colombia en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Vale la pena recordar que, la delegación amarilla, azul y roja viene de coronarse subcampeón de los Juegos Centraomeriacnos y del Caribe 2026.

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