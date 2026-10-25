¡Entre las mejores del mundo! Victoria Mata brilla en la final de salto del Mundial de Gimnasia Artística

La gimnasta mexicana mejoró dos posiciones respecto a la clasificación y destacó entre las mejores del mundo en Róterdam, Países Bajos

Victoria Mata pone a México en el radar de la gimnasia | Reuters

La gimnasia artística mexicana consiguió uno de sus resultados más destacados de la temporada gracias a Victoria Mata, quien terminó en el sexto lugar de la final de salto del Campeonato Mundial de Gimnasia Artística 2026, celebrado en Róterdam, Países Bajos. La regiomontana registró 13.933 puntos este sábado 24 de octubre, en una competencia que reunió a ocho de las mejores especialistas internacionales.

La atleta de 26 años llegó a la disputa por las medallas después de clasificar en la octava posición con 13.816 unidades, por lo que su actuación en la final le permitió ascender dos lugares. La mexicana mejoró su rendimiento en una prueba que marcó su primera participación en una final mundialista de salto, después de haber competido en las ediciones de 2017, 2018 y 2025.

El momento más destacado de su participación llegó durante su primera ejecución, cuando Victoria Mata obtuvo 14.366 puntos, con una dificultad de 5.400, lo que representó la tercera mejor calificación individual de la final. En su segundo intento recibió 13.100 unidades y, con la bonificación de 0.200 puntos contemplada en la puntuación, cerró con un promedio definitivo de 13.933, suficiente para asegurar el sexto puesto.

Muy buen resultado de Victoria Mata.



Su primer salto fue el segundo con mayor grado de dificultad y el tercero mejor puntuado de toda la final.



Si aumenta la dificultad de su segunda ejecución y la pule, puede estar peleando podio mundial y olímpico. pic.twitter.com/a4HWxlRJyA — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) October 24, 2026

Rebeca Andrade conquista el oro: así quedó el podio mundial

La brasileña Rebeca Andrade conquistó la medalla de oro con 14.466 puntos, para sumar su tercer título mundial en salto, después de los obtenidos en 2021 y 2023. La plata quedó en manos de la estadounidense Claire Pease, con 14.233 unidades, mientras que su compatriota Skye Blakely consiguió el bronce con 14.166. Estados Unidos colocó así a dos representantes en el podio de una final encabezada por la gimnasta brasileña.

La representante mexicana se quedó a solamente 0.033 puntos de la canadiense Elsabeth Black, quien ocupó la quinta posición con 13.966 unidades. Por delante de ambas finalizó Lia-Monica Fontaine, cuarta con 14.083. Mata superó a la surcoreana Yeo Seo-jeong y a la británica Abigail Martin, quienes concluyeron con 13.716 puntos. Su sexto lugar constituye uno de los mejores resultados recientes de México en esta especialidad, cuyo antecedente histórico sigue siendo el bronce conseguido por Alexa Moreno en el Mundial de Doha 2018.

¿Cómo le fue a la delegación mexicana en el Mundial de Gimnasia Artística 2026?

En la competencia por equipos femenil, México finalizó en la posición 15 con una puntuación acumulada de 153.796 unidades, sin conseguir avanzar a la final reservada para las ocho mejores selecciones. El conjunto integrado por Victoria Mata, Michelle Pineda, Mariangela Flores, Jazmyn Jiménez y Paulina Guerra sumó 40.466 puntos en salto, 37.433 en barras asimétricas, 38.132 en barra de equilibrio y 37.765 en piso. La delegación mexicana terminó como la segunda mejor representación latinoamericana, únicamente por detrás de Brasil.

En las pruebas individuales, Michelle Pineda registró la mejor actuación mexicana en la clasificación del concurso completo femenil, al ubicarse en el lugar 32 con 51.699 puntos, quedando como cuarta reserva para la final. Por su parte, Jazmyn Jiménez terminó en la posición 47 con 50.365 unidades, mientras que Victoria Mata ocupó el lugar 50 con 50.165 puntos. Aunque ninguna consiguió avanzar a la definición del concurso completo, sus actuaciones contribuyeron al resultado colectivo de México en Róterdam.

En la rama varonil, Isaac Núñez concluyó en la posición 77 del concurso completo con 73.331 puntos, después de participar en los seis aparatos. Su mejor calificación llegó en las barras paralelas, con 13.533 unidades, aunque no consiguió acceder a las finales. De esta manera, el sexto lugar de Victoria Mata en salto se convirtió en el resultado más destacado de la representación mexicana en el Mundial de Róterdam 2026, que concluirá el domingo 25 de octubre con las últimas finales por aparatos.