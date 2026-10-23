Victoria Mata, motivada por ser finalista mundial de salto en Róterdam 2026

Victoria Mata disputará su primera final mundial de salto en Róterdam 2026, donde buscará una medalla ante las mejores gimnastas del mundo

La mexicana enfrentará a la élite de la gimnasia artística | Reuters

La gimnasta regiomontana, Victoria Mata Montemayor, tendrá este sábado la competencia más importante de su carrera. La seleccionada mexicana, participará en la final de salto al caballo dentro del Campeonato Mundial de Gimnasia Artística que se realiza en Róterdam, Países Bajos.

Victoria, que durante la ronda clasificatoria se ubicó en el sitio 50 del All Around y logró colarse entre las mejores ocho del mundo en el salto, con 13,816 puntos, viene de ganar dos medallas de oro y dos de plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Además, formó parte del equipo mexicano que ganó la medalla de plata en el Campeonato Panamericano 2021 celebrado en Río de Janeiro, Brasil.

En la Copa Mundial de Guimaraes, Portugal 2018, obtuvo la presea de bronce en salto, en lo que fue su primera medalla internacional. Ahora en su cuarto campeonato mundial, tendrá su primera experiencia como finalista.

La mexicana estará compitiendo por las medallas con grandes estrellas de esta especialidad, como la coreana Seojeong Yeo, las canadienses Lia-Monica Fontaine y Elsabeth Black, las estadounidenses Skye Blakely y Claire Pease, la británica Abigail Martin, y la estrella brasileña, Rebeca Andrade, gran favorita para llevarse el título.

“Después de 15 años de gimnasia, hoy soy finalista mundial. Hace mas de 15 años, entré por primera vez a un gimnasio, no sabía que ese día cambiaría mi vida, de una niña que no sabía todo lo que podía lograr. He representado a México en cuatro mundiales, en Indonesia (2018) quedé en el sitio 14, pero prometí volver más fuerte.

“También gané un bronce en la Copa del Mundo y aprendí que cada paso por pequeño que sea cuenta. Hoy puedo decirlo, soy finalista mundial en salto de caballo y todavía no lo creo del todo, pero gracias a mi familia y mi entrenador que siguen creyendo en mis capacidades”.

Mata, de 26 años, es la única seleccionada mexicana en las finales por aparato del Campeonato Mundial 2026.