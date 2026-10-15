Colombia, campeona en el Mundial de Patinaje de Velocidad 2026: resultados y récords

Con 13 preseas de oro, 8 de plata y 4 de bronce la ‘Tricolor’ dijo presente en la cita deportiva y se quedó con el título, además de registrar varios récords.

Colombia en el Mundial de patinaje de velocidad/ @MinDeporteCol.

Este jueves 15 de octubre finalizaron las pruebas de velocidad en el Mundial de Asunción, Paraguay en el marco de los World Skate Games, las jornadas de pista se están realizando en el Velódromo Olímpico Nacional. Una cita deportiva a la que Colombia dijo presente y se quedó con el título tras una gran participación de sus deportistas.

¿Cómo le fue a Colombia en el Mundial de Patinaje de Velocidad 2026?

Colombia se coronó campeón del medallero de pista del patinaje de velocidad en los World Skate Games en Asunción, Paraguay 2026. La delegación ‘Tricolor’ obtuvo 25 medallas en esta disciplina: 13 de oro, 8 de plata y 4 de bronce. Los deportistas ‘cafeteros’ no fueron ajenos al protagonismo que se les había otorgado en la antesala de las pruebas y se quedaron con el título.

En las carreras de velocidad, fondo y relevos, tanto en las categorías sénior como júnior Colombia arrasó y los frutos se vieron este jueves 15 de octubre cuando finalizaron las pruebas. La última jornada amplió la cosecha dorada de Colombia con varias preseas doradas que definieron el título para la ‘Tricolor’.

¿Qué récords impuso Colombia en el Mundial de Patinaje de Velocidad 2026?

Kollin Andrea Castro Mosquera: Campeona mundial con múltiples medallas de oro y récords mundiales en 1.000 metros (1:24.751) y 500 m + Distancia (42.951 s). Superando la marca de 1:26.172 el cual pertenecía a Yang Ho-Chen de China Taipei, el cual estaba establecido en Ibagué, Tolima 2021.

¡QUE HICISTE KOLLIN 🤯! Así fue como la colombiana Kollin Castro rompió el récord mundial en la prueba de los 1000 metros sprint en los World Skate Games.



¡Orgullo Colombiano 💛💛💙❤️! pic.twitter.com/Tqc5dVvQwr — Deporte Colombiano 🇨🇴 (@DeportColombia) October 15, 2026

Kollin Andrea Castro Mosquera: en los 500 metros más distancia, detuvo el cronómetro en 42.591 segundos, superando el registro de la también colombiana Hellen Montoya de 43.247 en el Mundial de Kaohsiung, Taiwán 2015.

Santiago Vásquez: Campeón y récord mundial en los 200 metros meta contra meta sénior masculino (17.108 s).

¿Cuándo termina el Mundial de Patinaje de Velocidad 2026?

Las pruebas de velocidad culminaron este jueves 15 de octubre World Skate Games con Colombia como campeona, con 13 presas doradas, 8 de plata y 4 de bronce. La competición continúa con las pruebas en el circuito de ruta asfáltica y finalizará con la maratón, la cual dará el cierre de oro a los juegos el próximo 18 de octubre.

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