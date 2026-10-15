Franco Colapinto y la polémica con sus aficionados: así nació el conflicto por el odio en redes

Los ataques a Pierre Gasly, Lando Norris, otros pilotos y hasta integrantes de Alpine llevaron al argentino a pedir públicamente un freno

Franco Colapinto y la polémica con sus aficionados | Claro Sports

Franco Colapinto decidió intervenir públicamente después de que una parte del apoyo que recibe en redes sociales derivara en ataques contra pilotos, compañeros e integrantes de Alpine. El argentino publicó un mensaje dirigido a sus seguidores en el que agradeció el respaldo, pero advirtió que las agresiones digitales estaban generando el efecto contrario al que buscaban quienes intentaban defenderlo. El episodio más reciente volvió a colocar el tema en la agenda de la Fórmula 1, aunque la tensión no comenzó con ese video ni responde a un solo Gran Premio.

La controversia se fue construyendo durante la actual temporada mediante críticas hacia Alpine, acusaciones de supuestos favoritismos internos y ataques a pilotos que tuvieron algún incidente o cruce deportivo con Colapinto. Pierre Gasly (coequipero), Oliver Bearman, Jack Doohan y Lando Norris aparecen entre los nombres que recibieron comentarios ofensivos después de diferentes episodios en pista. La situación escaló hasta involucrar a directivos del equipo francés, que comenzaron a advertir públicamente sobre las consecuencias que podía tener este comportamiento.

Uno de los patrones apareció después del Gran Premio de Japón, cuando las reacciones en redes se dividieron entre seguidores que mantuvieron su apoyo al argentino y usuarios que responsabilizaron directamente a Alpine por su resultado. Entre las versiones difundidas estuvieron señalamientos de que Gasly recibía mejores condiciones, que Colapinto disponía de un monoplaza inferior y que determinadas decisiones estratégicas habían sido tomadas para perjudicarlo. Las críticas también alcanzaron a Bearman después de que un accidente del británico provocara un Safety Car que afectó la carrera del argentino.

¿Cómo comenzó la polémica de los aficionados de Franco Colapinto?

La tensión alcanzó otro nivel cuando Pierre Gasly denunció amenazas dirigidas contra él y miembros de su familia. El francés explicó que los mensajes llegaron después de un episodio en el que permaneció por delante de Colapinto durante los últimos giros de una carrera, pese a que el argentino circulaba con mayor ritmo. Gasly sostuvo posteriormente que el equipo nunca había ordenado formalmente un intercambio de posiciones, pero el episodio desencadenó críticas que superaron la discusión deportiva y llegaron hasta su entorno personal.

La reacción de Flavio Briatore mostró que el problema ya había salido del terreno exclusivo de las redes sociales. El asesor ejecutivo de Alpine advirtió que el equipo podía limitar las entrevistas de Colapinto con medios argentinos si los ataques contra integrantes de la escudería continuaban. La advertencia se produjo después de las denuncias de Gasly y de otros antecedentes de hostigamiento relacionados con incidentes de carrera, mientras la FIA también había expresado su rechazo al abuso digital dentro del campeonato.

El Gran Premio de Azerbaiyán añadió un nuevo capítulo. Durante un relanzamiento, Colapinto perdió el control en una zona con menor adherencia y terminó involucrado en un accidente con Gasly y Lando Norris. Los comisarios determinaron que el argentino era responsable y le impusieron una sanción de cinco posiciones para la siguiente parrilla. Colapinto reconoció posteriormente su equivocación y ofreció disculpas, pero los comentarios posteriores de Norris sobre el incidente provocaron otra oleada de ataques contra el piloto británico y llevaron a Alpine a emitir un nuevo pronunciamiento.

El capítulo más reciente llegó el pasado fin de semana en Singapur, cuando Norris ocasionó un choque entre los McLaren. El británico reconoció su responsabilidad en el accidente con su compañero, Oscar Piastri; sin embargo algunos perfiles en redes sociales no perdonaron el error del piloto. En diversos comentarios, aficionados le recordaron sus declaraciones hacia Colapinto e hicieron burla al respecto.

Los comentarios en el perfil de Lando Norris | @lando

¿Cómo respondió Alpine al odio en redes sociales contra pilotos y miembros del equipo?

Alpine terminó pronunciándose de manera institucional el pasado 28 de septiembre, después de los episodios registrados durante las últimas carreras. La escudería condenó los mensajes dirigidos tanto contra sus propios pilotos como contra rivales, periodistas y otros integrantes de la Fórmula 1, y subrayó que los errores forman parte de una categoría en la que se compite al límite. El equipo también precisó que su posición contra el abuso digital no estaba dirigida específicamente contra una nacionalidad o una afición determinada, sino contra un problema que considera extendido dentro del deporte.

“Como equipo, sentimos que es necesario volver a alzar la voz contra el odio y los abusos en internet tras el Gran Premio de Azerbaiyán. No solo dirigidos contra uno de nuestros propios pilotos, sino también contra miembros de la comunidad de la Fórmula 1, incluidos los medios de comunicación, y contra nuestros rivales en la pista, a quienes respetamos, admiramos y disfrutamos enfrentando en la máxima categoría del automovilismo. Los errores ocurren cuando se compite al límite e, independientemente del resultado o del desenlace, nadie debería ser objeto de comentarios de odio o abusivos. Condenar los abusos en las redes sociales no está dirigido contra ninguna base de aficionados en particular ni contra los seguidores de un equipo o piloto. Se trata de algo universal que debe ser señalado y reconocido por todos los aficionados al deporte”, señala una parte del comunicado de prensa.

El comunicado que lanzó Alpine | Alpine

El desarrollo de la polémica muestra que no hubo un único momento que originara el conflicto, sino una acumulación de episodios: cuestionamientos a Alpine por sus estrategias, ataques contra Gasly después de disputas internas, insultos a Bearman por incidentes de carrera y posteriormente el hostigamiento contra Norris tras Azerbaiyán. A esto se añadieron teorías sobre supuestos sabotajes o diferencias de material dentro de la propia escudería, argumentos que terminaron colocando a mecánicos e ingenieros entre los destinatarios de las críticas.

¿Qué dijo Franco Colapinto sobre los ataques de sus propios aficionados?

Ante la repetición de estos episodios, Colapinto pidió directamente a sus seguidores que dejaran de atacar a pilotos, compañeros, mecánicos e ingenieros. “Sé que están pensando que me están defendiendo, pero están generando lo contrario. No me ayudan ni a mí ni a mi futuro”, explicó el piloto, quien indicó que las personas señaladas en redes forman parte del entorno con el que trabaja cada fin de semana. Su petición fue mantener el respaldo tanto hacia él como hacia Alpine, pero sin convertir las diferencias deportivas en agresiones personales.

¡MANDA IMPORTANTE MENSAJE A SUS SEGUIDORES!🏎‍🟀🗣️



Franco Colapinto alzó la voz para pedirles a sus seguidores que dejen de atacar a otros pilotos y miembros de Alpine en redes sociales. El argentino agradeció el respaldo de sus fanáticos, pero advirtió que estas agresiones… pic.twitter.com/oq1blCY1lx — Claro Sports (@ClaroSports) October 15, 2026

Las declaraciones del argentino se suman a las realizadas a inicios de mes, donde también aclaró que el abuso en internet no es exclusivo de los aficionados de su país. Reconoció que una parte importante de los ataques procede de seguidores argentinos y que en ocasiones “se pasan”, pero señaló que otros pilotos también cuentan con grupos de aficionados que participan en comportamientos similares. Colapinto reveló además que él mismo recibe numerosos mensajes ofensivos y confirmó que decidió alejarse temporalmente de las redes sociales para concentrarse en su carrera y en el trabajo con Alpine.

“Creo que siempre se apunta a los argentinos. Creo que nos olvidamos de que no viene solamente de los argentinos. Viene mucho de ellos. Estoy completamente de acuerdo. No viene solamente de ellos. Son extremadamente apasionados y me apoyan mucho. Está mal. Muchas veces se pasan. Pero viene de todo el mundo y de muchos otros grupos de aficionados”, dijo ante los medios el pasado 1 de octubre.

El llamado de Colapinto busca ahora separar el apoyo deportivo del hostigamiento digital. La próxima prueba para el piloto será el 25 de octubre, cuando la Fórmula 1 se traslade a Norteamérica para el Gran Premio de Estados Unidos.