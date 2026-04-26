¡De la Fórmula 1 al atletismo! Sebastian Vettel debuta en el Maratón de Londres con una marca impresionante

El tetracampeón de la F1, Sebastian Vettel, terminó el Maratón de Londres 2026 con un tiempo de 2 horas 59 minutos y 8 segundos todo un logro personal

La vida de Sebastian Vettel tras la F1 | Reuters

El excampeón mundial de la Fórmula 1, Sebastian Vettel, debutó este domingo 26 de abril en el Maratón de Londres 2026 con una actuación destacada al detener el cronómetro en 2 horas, 29 minutos y 8 segundos. El alemán, de 38 años, firmó así una marca personal notable en su primera experiencia dentro de una de las pruebas de fondo más exigentes del atletismo mundial, suficiente para confirmar que su competitividad sigue intacta más allá de las pistas de la F1.

Lejos de los monoplazas donde construyó una carrera legendaria, el alemán ha trasladado su disciplina al atletismo, cambiando el volante por los tenis sin perder su vínculo con la velocidad. Su transición al running refleja una continuidad en su mentalidad competitiva, ahora enfocada en el esfuerzo individual y la resistencia, en un terreno donde cada segundo depende exclusivamente de su propio rendimiento.

En las calles de Londres, su presencia no pasó desapercibida. Al concluir la competencia, uno de los maratones más emblemáticos del calendario internacional, varios medios de comunicación se acercaron al expiloto para conocer sus sensaciones en una jornada marcada además por el buen clima, lo cual dejó atrás el tradicional estigma de una ciudad lluviosa tras una tarde soleada para los corredores y espectadores.

“Ha sido mi primera vez, así que no sabía qué esperar, lo sentí muy largo, pero ha sido increíble. Todo el mundo estaba muy feliz, una experiencia realmente genial. Estoy muy emocionado y feliz por completar la prueba. Había mucha gente animándote y a pesar de que en algunos momentos te sientes solo, todos estos ánimos ayudan”, declaró Sebastian Vettel en palabras recogidas por BBC Sport.

De acuerdo con medios británicos, el excorredor de la Fórmula 1, Sebastian Vettel participó en el Maratón de Londres 2026 con un propósito benéfico, ya que su debut en la exigente prueba estuvo ligado a la recaudación de fondos para causas solidarias. El alemán corrió en apoyo de la Brain & Spine Foundation y del Grand Prix Trust, reforzando así el carácter altruista de su participación en una de las carreras más importantes del mundo.

Sebastian Sawe rompe récord en el Maratón de Londres

Sabastian Sawe firmó una de las actuaciones más impactantes en la historia del atletismo al ganar el Maratón de Londres 2026 con un tiempo de 1:59:30 horas, convirtiéndose en el primer corredor en romper la barrera de las dos horas en un maratón oficial. El registro no solo le dio la victoria, sino que redefinió el estándar de la resistencia humana en los 42.195 kilómetros y estableció un nuevo récord mundial avalado por World Athletics. Su paso por Londres se convirtió en un punto de inflexión para la disciplina, al superar una marca que durante años había sido considerada el techo fisiológico del maratón competitivo.

El tiempo de Sawe dejó atrás el anterior récord de 2:00:35 establecido por Kelvin Kiptum en 2023, en una de las comparaciones más simbólicas del atletismo reciente. Con ese registro de 1:59:30, el corredor keniano no solo ganó una carrera, sino que rompió una frontera histórica que hasta entonces parecía inalcanzable en condiciones oficiales. Su actuación en Londres se inscribe ya como el momento en que el maratón dejó de ser un territorio exclusivo del “sub 2:01” para entrar en una nueva dimensión de rendimiento.

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