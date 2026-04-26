¡Escándalo en el boxeo! Emirhan Kalkan vs Sergei Gorokhov termina en una pelea campal

Una pelea por el campeonato mundial de la Organización Universal de Boxeo acabó en pelea campal con decenas de personas involucradas arriba del ring

La pelea entre Emirhan Kalkan y Sergei Gorokhov, celebrada este sábado 25 de abril en el pabellón deportivo Besirli de la ciudad de Trabzon, Turquía, terminó en un auténtico escándalo que desbordó por completo el control del evento. Lo que debía ser una función más dentro del calendario boxístico acabó convertido en una pelea campal, con decenas de personas involucradas sobre el ring y una escena de caos generalizado que sorprendió tanto a los asistentes como a los organizadores.

El combate se disputaba en el marco de un campeonato mundial de la UBO (Organización Universal de Boxeo), un organismo internacional que regula el deporte pero que no pertenece a los cuatro grandes entes oficiales del boxeo profesional. La situación escaló hasta tal punto que el personal de seguridad resultó insuficiente para contener los disturbios, al ser rebasado por la magnitud del enfrentamiento colectivo que opacó por completo el desarrollo deportivo del evento.

De acuerdo con información de Turkiye Today, la tensión comenzó a escalar durante el tercer round, cuando algunos asistentes y miembros del equipo de Emirhan Kalkan habrían interpretado como irrespetuoso un gesto realizado por el boxeador ruso Sergei Gorokhov. A partir de ese momento, el ambiente dentro del cuadrilátero se volvió cada vez más hostil, con intercambios de miradas, reclamos y un clima que se deterioró rápidamente hasta perder por completo el control del combate.

La situación terminó por explotar cuando la pelea salió de su cauce deportivo. Videos difundidos en redes sociales muestran primero discusiones verbales, seguidas de la irrupción de presuntos integrantes de ambos equipos al ring, lo que derivó en agresiones físicas. En cuestión de segundos, algunos aficionados ubicados en las primeras filas también se involucraron, provocando una pelea campal que escaló de forma abrupta y dejó al evento completamente fuera de control.

Los videos que circulan en redes sociales muestran que la situación escaló aún más cuando algunos fanáticos comenzaron a lanzar sillas, en una noche que terminó completamente desbordada dentro del recinto. El personal de seguridad intentó intervenir para contener y desescalar la pelea campal, pero la magnitud de las personas involucradas hizo que el control del caos resultara prácticamente imposible durante un largo periodo. En medio de la confusión, los altavoces del recinto habrían solicitado reiteradamente a los asistentes mantener la calma.

De acuerdo con medios locales, el combate entre Emirhan Kalkan y Sergei Gorokhov quedó oficialmente cancelado tras los hechos violentos. Mientras tanto, las autoridades ya iniciaron una investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar posibles responsabilidades entre los participantes, equipos y asistentes involucrados en el incidente que opacó por completo la velada boxística.

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