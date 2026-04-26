Rating Colombia del 25 de abril de 2026, según CNC: Noticias Caracol lidera

Este sábado la audiencia bajó notablemente, pero es normal cuando llegan los fines de semana.

¿Cómo fue el rating en Colombia este 10 de enero? | @NoticiasCaracol

Noticias Caracol se consolida cada vez más en el programa informativo preferido de los colombianos. Una vez más fue lo más visto, este sábado 25 de abril. Consulte el rating nacional completo en Claro Sports Colombia.

Rating en Colombia del 25 de abril de 2026, según CNC

1. Noticias Caracol PRM | 8,55%

2. Sábados Felices, parte 1 | Canal Caracol | 5,25%

3. Noticias Caracol MD | 4,94%

4. La Casa de los Famosos | Canal RCN | 4,43%

5. Se dice de mi | Canal Caracol | 4,12%

6. Sábados Felices, parte 2 | Canal Caracol | 4,02%

7. La Red | Canal Caracol | 3,31%

8. Noticias RCN PRM | 3,15%

9. Caso Cerrado, parte 2 | Canal RCN | 2,50%

10. Noticias Caracol LT | 2,16%

Programación de fútbol para este domingo 26 de abril de 2026

04:00 p.m. | Águilas Doradas vs Once Caldas | Liga BetPlay.

06:10 p.m. | Llaneros vs Alianza | Liga BetPlay.

08:00 p.m. | Inter de Bogotá vs Boyacá Chicó. | Liga BetPlay.

Así se mide el rating en Colombia y esto vale cada punto

Se realiza por medio de decodificadores que están a lo largo del país y está a cargo del Centro Nacional de Consultoría (CNC), entidad que tiene una medición muy acertada. Se usa un modelo de preferencia para definir el porcentaje de puntuación, el cual se basa en medir un cambio de programa de un usuario, que da más valor al producto que pasó a sintonizar en comparación al anterior que estaba viendo.

Rating en Colombia de los últimos días

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