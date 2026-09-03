Álex Roca lleva su mensaje de inspiración a México Siglo XXI 2026: “No se deben poner límites”

El atleta español habló en exclusiva con Peloteando, de Claro Sports, antes de su participación en el encuentro organizado por Fundación Telmex-Telcel

Álex Roca Campillo será uno de los protagonistas de México Siglo XXI 2026, encuentro organizado por Fundación Telmex-Telcel que se realizará este viernes 4 de septiembre en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. En la previa de su ponencia, el deportista español habló en exclusiva con Peloteando, programa de Claro Sports, acompañado por su esposa e intérprete, Mari Carme Maza.

Roca nació en Barcelona en 1991 y a los seis meses sufrió una encefalitis viral herpética que le provocó parálisis cerebral y un 76% de discapacidad física. Se comunica mediante una lengua de signos adaptada y ha encontrado en el deporte una vía para transmitir su experiencia. A lo largo de su trayectoria ha participado en triatlones, pruebas de ciclismo como la Titan Desert y carreras de larga distancia.

“Lo que me gusta más del deporte son sus valores, que son el trabajo en equipo, la amistad, la compañía. Lo que nos genera el deporte es algo mágico. El deporte me ha ofrecido una forma de comunicar, porque a través de mis metas yo puedo comunicar mensajes de superación, de cambio, de fuerza, de motivación, para cambiar mentes y prejuicios”, dijo Álex Roca con señas, mensaje que fue interpretado por Mari Carme Maza.

Uno de los momentos que marcó su trayectoria llegó en marzo de 2023, cuando completó el Maratón de Barcelona con un tiempo de 5 horas, 50 minutos y 21 segundos. Con ese resultado se convirtió en la primera persona con parálisis cerebral y un 76% de discapacidad física reconocida en terminar oficialmente los 42.195 kilómetros de un maratón.

Sobre su presencia en México Siglo XXI 2026, Roca expresó: “Agradecer a la Fundación Telmex Telcel por la confianza, porque mañana para mí es una gran oportunidad. La confianza que han depositado en mí desde el primer día, pero sobre todo los valores con los que enfocan su trabajo diario son excelentes. Feliz de formar parte de eventos que estén totalmente complementados a lo que soy yo. Será un día magnífico, feliz de demostrar lo que es el deporte a mi manera y mi historia de vida”.

El deportista también adelantó parte del mensaje que buscará transmitir a los jóvenes asistentes al Auditorio Nacional. “Quiero decirles que son el futuro y el impacto que les quiero generar es que sueñen muchísimo a lo grande, que no se deben de poner límites en su vida y no escuchar la negatividad del entorno”.

Roca añadió: “Lo que les quiero transmitir es mucho optimismo, lucha, sueños a lo grande y sobre todo que sonrían a la vida, que la vida es un auténtico regalo. ¿Por qué no sonreír si es gratis? Cuesta un poquito y debemos darle a nuestra vida muchísimos momentos bonitos, satisfactorios, y sobre todo sentirnos afortunados de poder vivir cada día”.

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Mari Carme Maza ha acompañado a Roca tanto en su vida personal como en sus actividades deportivas y profesionales, además de funcionar como intérprete durante entrevistas y conferencias. Este viernes ambos estarán presentes en México Siglo XXI 2026, donde el atleta compartirá ante miles de becarios de Fundación Telmex-Telcel una historia construida alrededor del deporte, la inclusión y los retos que ha enfrentado desde su infancia.

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